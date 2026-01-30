Banco Central proyecta un 2026 con menos dinamismo económico

La economía de Costa Rica mantendría el crecimiento en 2026, aunque perdería impulso frente al año anterior. Así lo proyecta el Banco Central, que estima que el Producto Interno Bruto (PIB) aumentará un 3,8%, por debajo del 4,6% registrado en 2025.

De cumplirse esta previsión, el país experimentaría una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales.

Para el periodo 2026-2027, la entidad calcula un crecimiento promedio de 3,9%. Este desempeño estaría impulsado principalmente por la demanda interna —es decir, el consumo de los hogares y la inversión— y por una recuperación gradual de las exportaciones, especialmente en el sector servicios.

Para 2027, el Banco Central proyecta un repunte del crecimiento hasta el 4%.

El informe también anticipa una leve reducción en el consumo del Gobierno y un avance moderado en la inversión.

Uno de los factores que pesará sobre la economía será el comportamiento de las exportaciones de servicios. Estas pasarían de crecer 2,6% en 2025 a registrar una contracción de 1,3% en 2026. El Banco Central atribuye esta caída a la salida parcial de Intel y al cierre total de operaciones de la empresa Qorvo en el país.

Por regímenes productivos, el definitivo crecería 3,3%, mientras que el régimen especial lo haría 6,1%. Aun así, esto representa una desaceleración significativa para este último, que en 2025 había crecido 12,7%.

Inflación seguiría contenida

El Central también prevé que la inflación se mantendrá baja durante un periodo prolongado.

Según la entidad, esto responde en gran medida a factores externos, como la caída en los precios internacionales de los combustibles y otras materias primas. Además, el menor crecimiento de las economías que son socios comerciales del país, que reduce las presiones sobre los precios internos.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, la inflación general seguiría en terreno negativo durante el primer semestre de 2026. Posteriormente, aumentaría de forma gradual y se acercaría al rango que el Banco Central considera consistente con estabilidad, aunque sin alcanzar el nivel central de la meta del 3%.

Empleo muestra avances y desafíos

En el mercado laboral, la entidad reporta mejoras en comparación con el año anterior. Al trimestre móvil concluido en noviembre de 2025, se observaron disminuciones en las tasas de desempleo, subempleo y presión general.

Sin embargo, también se redujeron la participación laboral y la ocupación. Según la entidad, esto se relaciona principalmente con el envejecimiento de la población y con decisiones dentro de los hogares, como el cuido de familiares dependientes, factores que no dependen directamente de la política monetaria.

Mejora en las finanzas públicas

En materia fiscal, el Gobierno Central registró a octubre de 2025 un superávit primario equivalente al 1,1% del PIB y un déficit financiero de 2,6% del PIB.

Ambos indicadores mejoraron en 0,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Este resultado estuvo influido por una reducción del gasto total, especialmente en el pago de intereses.







