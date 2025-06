Banco Central explica por qué una moneda de ₡1.000 no está en sus planes

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) desmintió la supuesta creación de una moneda de mil colones y aclaró que cualquier cambio en el cono monetario del país responde a criterios técnicos y no a decisiones arbitrarias.



Juan José Loaiza, ingeniero y funcionario del BCCR, explicó a Teletica.com que el diseño de las denominaciones en billetes y monedas sigue una metodología internacional basada en datos económicos como el salario promedio diario y la inflación.



“No es antojadizo del Banco Central cómo se determinan las denominaciones, obedece a un comportamiento estadístico de los pagos y los ingresos en el país. "Nosotros llamamos 'estructura denominativa' a las cifras que aparecen impresas en los billetes o acuñadas en las monedas; son las que permiten realizar operaciones de pago. La selección de esas denominaciones obedece a una metodología internacional llamada 'o-métrica', que indica cuáles deberían ser las denominaciones de billetes y monedas de un país. Esta metodología se basa en el salario promedio diario nacional", aseguró.

Según Leiva, cuando realizaron el estudio para el cambio del cono monetario en 2019, el salario promedio diario en Costa Rica —según la Encuesta Nacional de Hogares del INEC— era de aproximadamente ₡12.500 y ese es el parámetro base que utilizaron.

"Según esa metodología, la frontera entre billete y moneda se determina en función de ese parámetro: entre 10 veces ese valor se define el billete más bajo, y entre 20 veces se define la moneda más alta. "Por ejemplo, en ese momento, la aplicación del parámetro para la moneda más alta daba aproximadamente ₡600. Ese valor estimado se traduce en una moneda de ₡500, redondeada dentro de la tripleta correspondiente. "Estas metodologías están avaladas internacionalmente y adaptadas a nuestro contexto nacional. Así se establece que el Banco Central no toma decisiones arbitrarias sobre denominaciones, sino que se basa en datos estadísticos sobre ingresos y pagos en efectivo", agregó.

El experto indicó que luego de dicho análisis, la Junta Directiva de BCCR definió que la moneda más alta sería de ₡500 y el billete más bajo de ₡1.000.

​ "Esto podría cambiar en el futuro, si la economía evoluciona, aumentan los ingresos o cambia la inflación. Pero en el contexto actual, esa distribución sigue siendo estadísticamente adecuada. Estamos bien con el billete de mil", subrayó.

Actualmente, el billete más utilizado es el de ₡10.000 y la moneda más común en circulación es la de ₡100, mientras que la de ₡500 cumple una función más como reserva de valor.

​ “La gente tiende a ahorrar monedas de ₡500 porque permiten mantener valor en el tiempo”, ratificó.

​El funcionario explicó que existe una segunda herramienta técnica, desarrollada por la Reserva Federal de Estados Unidos, que justifica la secuencia de denominaciones comunes (como 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500). Esta estructura facilita los cálculos mentales en pagos en efectivo.

Por ello, el surgimiento de una moneda de mil colones no solo no está contemplado, sino que no tiene respaldo técnico en el contexto económico actual.

​“Más que una señal de mejora económica, cambiar el billete de ₡1.000 a moneda dependería del efecto acumulado de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo de esa denominación, como ocurrió con el billete de ₡500, que pasó a ser moneda en los años 2000”, explicó.

Aunque el Banco Central realiza una revisión del cono monetario cada 10 años, Loaiza fue enfático en que actualmente no existe necesidad estadística para hacer cambios como el que circuló recientemente en redes sociales.

​“Ese estudio lo hacemos cada década. El próximo tocaría cerca del 2030, cuando se evalúe la vigencia de la estructura entre billetes y monedas”, dijo.

Las declaraciones de Juan José Leiva surgen tras la circulación de una imagen falsa en redes sociales que mostraba una supuesta moneda de ₡1.000. El rumor provocó confusión entre la ciudadanía y comerciantes, al punto de obligar al Banco Central a emitir un comunicado oficial el pasado jueves.

Actualmente, el BCCR se encuentra modernizando el cono monetario con nuevos materiales, tamaños y diseños. Ya se introdujeron nuevas versiones de las monedas de ₡500, ₡50, ₡25 y ₡10; y para el segundo semestre del 2025 se espera el lanzamiento de la nueva moneda de ₡100, la cual incluirá elementos del patrimonio cultural inmaterial.

​“Estamos dándole un valor agregado a la moneda de ₡100 con diseños relacionados a la identidad nacional, como hacen otras economías. Aunque inicialmente la gente tiende a guardarlas, su objetivo es circular normalmente como medio de pago”, concluyó Loaiza.

El experto finalizó diciendo que en caso de realizar algún cambio en el cono monetario, el tiempo para que las personas se acoplen es de hasta dos años, como ocurrió en 2010, cuando se cambiaron todos los billetes.