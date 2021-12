Ayude a Danny: joven con cáncer busca donaciones para realizarse tratamiento en Chile

Danny Hernández Rojas es un joven de 22 años que en mayo de este año fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin, un cáncer en la sangre.

En ese momento estudiaba Ingeniería en Sistemas y trabajaba en un reconocido call center, pero su vida dio un giro de 180 grados.

Ahora tiene un tumor de más de 13x22 centímetros entre su pulmón y corazón.

Estuvo internado en el Hospital San Vicente de Paúl y México.

En la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) le pusieron la primera línea de quimioterapia, pero no funcionó. Intentaron con un segundo tipo de quimio, pero su cuerpo no la soportó.



"Fue súper repentino, yo llegué a Emergencias y casi que me estaba muriendo y me tuvieron que hacer un montón de procesos. Me hicieron las biopsias, me diagnosticaron y como en junio empezamos con la quimioterapia de primera línea. Me pusieron nueve puestas, pero no me funcionaron, el tumor como que se volvió resistente y de hecho creció. Entonces tuvieron que intentar con una segunda línea de quimio que es muchísimo más pesada", explicó Danny a Teletica.com.