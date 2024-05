Aviación Civil pedirá explicaciones al aeropuerto de Liberia por caso de bloguera canadiense

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) pedirá explicaciones al Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste, sobre el caso de una bloguera canadiense que narró en redes su experiencia “aterradora” al bajar de un avión en esa terminal.

Así lo confirmó el director de la entidad, Marcos Castillo, quien se trasladará personalmente para saber por qué falló el protocolo establecido para esas situaciones.

Las indagaciones se realizarán de oficio, tras las publicaciones en redes sociales, debido a que no se ha recibido una queja formal por parte de la pasajera, según detalló el jerarca a este medio.

“Me voy a reunir con el concesionario para preguntarle por qué razón no se le asignó un puente de abordaje, cuáles eran las circunstancias que se dieron para que no se le asignara; igual, hablar con la aerolínea para ver qué sucedió, si realmente se coordinó con el concesionario. Ese sería el plan inmediato que vamos a activar: hablar, investigar”, dijo Castillo a Teletica.com.

Tori Hunter, de 26 años, aseguró que, tras su llegada a territorio nacional, al vuelo no se le asignó un puente de desembarque. Por eso, en el video que acompaña la denuncia se ve a funcionarios de la terminal bajando la silla de ruedas por una escalera.

“Nunca en mi vida me había sentido tan fuera de control y tan desconectada de mi cuerpo. Nunca me informaron que así sería como tendría que desembarcar el avión, y nunca se me pasó por la mente, dado que este aeropuerto sí usa puentes de reacción. De hecho, todos los demás aviones a nuestro alrededor fueron parados hacia ellos”, relató Hunter.



“Puedes ver en mi cara, lo angustiada y absolutamente aterrorizada que estaba. Los individuos que fueron enviados para ayudarme a desembarcar este avión probablemente tenían muy poco entrenamiento sobre cómo hacerlo; seguían teniendo que colocar la silla hacia abajo por no tener el agarre correcto, y estaban sosteniendo la silla completamente de lado (de ahí mi papá tratando todo lo posible para sostener mi cabeza para que no se caiga completamente)”, agregó.

Equipo especial en camino



El jerarca de la DGAC explicó que, efectivamente, el Daniel Oduber no cuenta con el equipo adecuado para atender este tipo de casos y, aunque la compra le corresponde a la institución que lidera, las limitaciones presupuestarias lo han impedido.

Por ahora, el protocolo establecido consiste en priorizar los puentes de abordaje para las aerolíneas que reporten la presencia de personas con discapacidad. Precisamente, Castillo tratará de indagar por qué esta norma no se cumplió en el caso de Hunter.

Sin embargo, de manera paralela, asegura, la adquisición del dispositivo ya está en marcha.

“Aviación Civil está haciendo las gestiones, a través de un organismo internacional, para adquirir el equipo especial que se requiere. Lamentablemente, por fondos propios no podemos adquirirlo, no contamos; sin embargo, se han hecho acciones con organismos internacionales y hay uno que sí nos puede colaborar. Nada más están esperando que una empresa proveedora dé una cotización para luego comprarlo y traerlo a Costa Rica”, agregó el director.

Sobre el plazo de entrega del equipo para asistir a las personas con discapacidad, este viernes podría existir más claridad, debido a que no se fabrica en Costa Rica y, por eso, hay que importarlo y nacionalizarlo.

Este medio pidió una declaración a Guanacaste Aeropuerto; pero indicaron que el tema le correspondía únicamente a la DGAC.