Autoridades realizan primer decomiso de producto pesquero vedado

Las autoridades de Fuerza Pública, Servicio Nacional de Guardacostas e Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) realizaron el primer decomiso de producto pesquero de especies en veda de la temporada, en este caso corvina, que era transportado en un vehículo en Chomes de Puntarenas.

De acuerdo con el director de Guardacostas de Puerto Níspero, Marco Ortiz, además de la violación a la veda, el certificado veterinario de operación y los permisos de transporte de mariscos estaban vencidos. Tampoco tenía las boletas o guías para el transporte de producto pesquero, ni las facturas de productos del Golfo y de otro origen.

Debido a lo anterior, la Fiscalía de Flagrancia de Puntarenas ordenó la detención del chofer y el decomiso de la totalidad del cargamento, el cual constaba de casi una tonelada entre producto vedado y no vedado, explicó el comandante de Guardacostas.

Ortiz indicó que luego de una valoración por parte de funcionarios del Senasa e Incopesca, se determinó que el producto era apto para el consumo humano, por lo que se procedió a la subasta del mismo.

Sumado a este operativo, de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, las estaciones de Guardacostas de Caldera y Puerto Níspero retiraron seis artes de pesca que estaban siendo usadas de manera ilegal en aguas donde rige la veda.

La veda pesquera en el Golfo de Nicoya comenzó hace casi dos semanas, se extiende del 1° de mayo al 31 de julio, y se da con el fin de proteger especies como la corvina y la sardina. Por lo anterior, las autoridades han intensificado sus acciones para poder asegurar una actividad pesquera sostenible en esta zona del Pacífico.

De acuerdo con Ortiz, los operativos se realizan tanto de día como de noche.

"Realizamos operativos en puertos, tanto en costas como en la parte insular. Hablamos de Isla Chira, Isla Venado, Bejuco, Jicaral, Puerto Jesús, Puerto Thiel, San Pablo, Colorado, Costa de Pájaros, etc. Verificamos que las embarcaciones no tengan artes de pesca dentro de las embarcaciones y, cuando hay artes de pesca, se verifica que no sean ilegales, y en caso de que sean artes de pesca ilegales, por acuerdo de junta directiva, estamos facultados de generar la incautación", explicó el comandante.