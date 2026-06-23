Autoridades golpean al segundo cártel detectado en Costa Rica ligado a "Pecho de Rata"

La Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrollaron un operativo contra una estructura criminal que las autoridades califican como el segundo cártel identificado en Costa Rica.

El fiscal general, Carlo Díaz, explicó que la organización era una estructura amplia con capacidad económica, vínculos internacionales y funciones definidas dentro del grupo (ver video adjunto en la portada).

El caso está relacionado con Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", quien fue extraditado a Estados Unidos y señalado por las autoridades como líder de la organización.

Según el OIJ, tras la extradición del supuesto cabecilla, familiares habrían asumido funciones dentro de la estructura criminal.

​“Estamos trabajando una estructura criminal bastante fuerte, bastante grande, que incluso calificada casi como un cártel”, afirmó Díaz.

El operativo Riverside incluye allanamientos en diferentes puntos del país, con mayor presencia en la provincia de Limón. La acción busca detener a integrantes de la organización y decomisar bienes vinculados con actividades ilícitas.

Segundo grupo con características de cártel en Costa Rica

El fiscal general señaló que este caso representa el segundo grupo criminal que cumple con las características de un cártel en el país.

Díaz destacó el trabajo conjunto entre la Fiscalía y el OIJ para atacar la estructura completa y no solo a sus integrantes operativos.

“Prácticamente se logra la desarticulación de estos dos grupos criminales. Todavía queda todo el proceso penal, las eventuales acusaciones y los juicios”, indicó.

Las autoridades señalaron que ambos grupos identificados con estas características tienen presencia en la provincia de Limón.

Investigación apunta a poder económico de la organización

La Fiscalía mantiene una investigación paralela por legitimación de capitales contra la estructura ligada a "Pecho de Rata".

Según Díaz, estas organizaciones buscan convertir las ganancias del narcotráfico en recursos aparentemente legales.

El objetivo de las autoridades es quitarles el poder económico que les permite continuar operando.

​“Pretendemos despojar a estas organizaciones de ese poderío económico que les permite subsistir”, explicó el jerarca.

La investigación incluye bienes, propiedades y negocios que estarían relacionados con los ingresos obtenidos mediante actividades ilícitas.

Fiscalía solicitará prisión preventiva

El Ministerio Público informó que analizará la solicitud de medidas cautelares contra los detenidos.

Díaz indicó que la Fiscalía pedirá prisión preventiva para los sospechosos por la magnitud de la estructura, la cantidad de personas involucradas y los bienes investigados.

​“Vamos a hacer las solicitudes de prisión preventiva en este caso”, afirmó.

El operativo dejó decenas de detenidos y mantiene bajo investigación a personas relacionadas con la organización que operaba principalmente en la zona del Caribe costarricense.