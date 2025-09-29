Autopruebas de VIH estarán disponibles en farmacias y organizaciones, anuncia Salud

El Ministerio de Salud anunció, este lunes, que las autopruebas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) estarán disponibles tanto en organizaciones no gubernamentales, como en farmacias y laboratorios.

Así lo dio a conocer la vicepresidenta y titular del ramo, Mary Munive, durante una conferencia de prensa.

La cartera tiene previsto reformar próximamente los reglamentos 43902-S y 34482-S, para permitir la distribución de estos exámenes en fundaciones inscritas en el Consejo Nacional de Atención Integral del VIH Sida (Conasida), así como canalizar las compras para el sector privado. Sin embargo, no se precisó cuándo quedarán listos los cambios a los decretos.

Munive adelantó que en diciembre se adquirirán 1.500 pruebas para distribuir entre las organizaciones.

La iniciativa, que forma parte del Plan Estratégico Nacional de VIH y Sida 2024-2027, busca facilitar la detección temprana y promover la vinculación inmediata a los servicios de salud, así como el acceso al tratamiento de manera oportuna.

Mediante estos exámenes se pretende un mejor acceso al diagnóstico (especialmente en población sensible o no asegurada), una mayor privacidad y autonomía para el paciente, la promoción de una cultura de autocuidado y el inicio temprano del tratamiento.

"Iniciamos en marzo. Realmente ha sido bastante provechoso para muchas personas. Hemos atendido alrededor de 300 personas que se han venido a hacer la autoprueba acá. Son espacios importantes para la población, porque no habían campañas anteriormente o se habían retirado las campañas que se hacían años atrás. La autoprueba es algo nuevo que esperamos que esté más al acceso de todas las personas", destacó el fundador de la fundación VIHDA, Pablo Ovares. Por su parte, la directora de Servicios Esenciales de la organización IRCA Casabierta, Gabriela Naranjo, mencionó: "El tener la oportunidad de aplicar las autopruebas es de mucha importancia para nosotros, no solamente como organización que trabaja con población clave, población LBGTIQ+, sino para el país. Un país en el cual tenemos que trabajar más en el abordaje y la detección temprana del VIH, el poder ofrecer no solo a nuestra población de atención, sino a todo el público en general, un espacio seguro, confiable, donde vamos a respetar a la persona nos permite que la aplicación de la autoprueba tenga éxito, porque hay mucho miedo, mucho tabú e inseguridad detrás de esto".

A setiembre se han realizado 763 autopruebas de VIH en el marco de la implementación.

De estas pruebas, 29 personas obtuvieron un resultado reactivo y fueron acompañadas en el proceso de confirmación diagnóstica y vinculadas a los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), donde iniciaron tratamiento antirretroviral.