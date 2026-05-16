Aumentan cirugías por accidentes de tránsito en el INS

La Red de Servicios de Salud del INS reportó un aumento del 13% en las cirugías relacionadas con accidentes de tránsito durante el primer trimestre del 2026.



El aumento en los accidentes de tránsito ya se refleja en los quirófanos del Hospital del Trauma del INS.



Las autoridades señalaron que el incremento adicional en las operaciones vinculadas a choques y colisiones en carretera.



Según datos de la institución, los lavados quirúrgicos pasaron de 593 casos en 2025 a 743 este 2026, lo que representa un incremento superior al 25%.



Además, aumentaron las cirugías de reducción abierta y osteosíntesis, utilizadas principalmente en pacientes con fracturas producto de accidentes de tránsito.



El incremento en los casos también elevó la cantidad total de cirugías realizadas por la Red de Servicios de Salud del INS, pasando de 5.987 procedimientos en el primer trimestre de 2025 a 6.203 en este 2026.



Para atender la demanda, el Hospital del Trauma dispone de nueve salas de cirugía, 116 especialistas y más de 900 profesionales en distintas áreas de salud.

