Aumentan amenazas de tiroteo en colegios y el MEP investiga un posible “efecto imitación”

Las alertas volvieron a encenderse en el sistema educativo este miércoles, cuando dos amenazas de tiroteo en centros educativos obligaron a la suspensión de lecciones.

Ambos casos se registraron en la provincia de Cartago. El primero ocurrió en el Colegio San Luis Gonzaga, donde se activaron los protocolos de seguridad. Horas más tarde, el Colegio Ingeniero Alejandro Quesada Ramírez, en La Unión, también suspendió clases por una situación similar.

Para este jueves, ambos centros educativos ya se encuentran habilitados y operando con normalidad, según confirmó el Ministerio de Educación Pública a Teletica.com.

Hasta mayo de 2026, el país registra 60 amenazas de tiroteo y una de bomba, una cifra que supera ampliamente los 27 casos de 2025, los 43 de 2024, los 30 de 2023 y los 18 de 2022.

Ante este comportamiento, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, señala que ya se investiga la posibilidad de un fenómeno de imitación.

“En algunos de estos casos coincide con la implementación de exámenes y lo que hemos ido identificando en la investigación es que no existe un patrón; son estudiantes que no presentan un comportamiento definido, por lo que podría tratarse de una moda o una tendencia”, indicó el jerarca del MEP.

Sánchez también reconoce la posible influencia de la viralización en redes sociales en el comportamiento de algunos estudiantes.

“Curiosamente en febrero se dio un caso que se volvió viral en redes sociales. El caso no se concretó, se atendió y se resolvió. Ese hecho se hizo viral y al día siguiente se registraron casos similares, y creemos que por ahí puede haber ese fenómeno de que algo se haga viral en los centros educativos”, señaló.

﻿El ministro explicó que el 99% de las amenazas están asociadas a medios digitales como WhatsApp, redes sociales o mensajes anónimos.

Precisamente en México, autoridades ya investigan un reto viral que estaría motivando a estudiantes a realizar pintas y mensajes de alarma en centros educativos.

Se trata del reto “Tiroteo mañana”, difundido en plataformas como TikTok, el cual ha sido vinculado con el aumento de este tipo de amenazas. Según reportes, ya se han registrado casos en al menos 15 estados.

No se minimiza ningún caso



Aun así, y pese a que el MEP ya investiga este posible efecto de imitación en el país, el ministro insiste en que todos los reportes se atienden bajo los protocolos establecidos.

“En estas amenazas no se puede minimizar nada. Todos los casos se atienden con la misma seriedad”, afirmó.

Además, indicó que se refuerzan medidas como la revisión de bultos, el control de ingreso a centros educativos y la atención psicológica en los centros donde se registran estos hechos.

El jerarca recordó que las sanciones pueden ir desde suspensiones de 45 a 50 días hasta la pérdida del año por conducta, además de procesos socioformativos.

Por el momento, no hay estudiantes sancionados por los casos registrados en 2026. Sin embargo, confirmó que al menos dos casos se mantienen en investigación.