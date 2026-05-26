Auditoría destapa abandono de vehículos de tránsito en supuesto “botadero a cielo abierto” de Cosevi

Una auditoría interna del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) reveló el abandono de patrullas y motocicletas de tránsito en la sede central de la institución, ubicada en La Uruca.

El informe describe el sitio como un “botadero a cielo abierto”, donde permanecen almacenados 22 vehículos y 11 motocicletas en desuso, algunos fuera de servicio desde hace casi diez años.

Según la investigación, los automotores fueron trasladados entre 2021 y 2022 desde los depósitos de Calle Fallas y La Guácima con la intención de ser donados a otras instituciones públicas. Sin embargo, cuatro años después, los procesos nunca se concretaron.

La auditoría también detectó unidades deterioradas y con faltantes de piezas como espejos, vidrios y componentes mecánicos, además de cuestionar las condiciones en que se mantienen almacenados. El informe advierte sobre acumulación de basura, llantas, restos de construcción y agua estancada, lo que podría generar focos de contaminación y criaderos de dengue, zika y chikungunya.

Otro hallazgo señala la ausencia de controles adecuados de ingreso y salida de vehículos oficiales, lo que incrementa el riesgo de vandalismo y hurto de partes.

Ante esta situación, la auditoría solicitó al Cosevi un plan de acción inmediato para retirar los desechos, definir el destino de los vehículos y corregir las fallas administrativas detectadas.

Telenoticias consultó al Cosevi sobre el estado actual de los vehículos y si aún permanecen en las instalaciones; sin embargo, al cierre de esta edición la solicitud de información se mantenía en trámite.