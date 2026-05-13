Auditoría cuestiona al MEP por operar la red educativa con criterios obsoletos

Un informe de auditoría reveló que el Ministerio de Educación Pública (MEP) continúa operando la red educativa con parámetros de conectividad definidos en 2019, antes del auge de las clases virtuales, plataformas digitales y herramientas tecnológicas que hoy demandan mayor ancho de banda.

El documento señala que desde mayo del año pasado la Dirección de Informática solicitó una revisión técnica urgente sobre las necesidades reales de conectividad, pero diez meses después aún no había recibido respuesta. Esta desactualización, advierte la auditoría, afecta directamente la experiencia de estudiantes y docentes en los centros educativos públicos.

El informe también concluye que el MEP no cuenta con un plan para asumir los servicios de conectividad que actualmente financia FONATEL, una vez que finalicen los subsidios estatales. En otras palabras, el país no tiene garantizada la continuidad del internet en miles de escuelas y colegios.

La situación incluso provocó un retroceso en la meta nacional de conectividad. El objetivo original era alcanzar el 100% de cobertura en centros educativos para el 2027, pero tras atrasos y problemas de coordinación, la meta se redujo al 90%.

La auditoría detectó además boletas incompletas, expedientes desordenados, instalaciones sin controles técnicos y manipulación no autorizada de equipos tecnológicos en centros educativos. El informe concluye que estas debilidades ponen en riesgo la sostenibilidad del programa, aumentan la brecha digital y comprometen el acceso tecnológico de miles de estudiantes en todo el país.

Telenoticias solicitó al MEP una posición sobre el caso; sin embargo, al cierre de esta edición no se había recibido respuesta.