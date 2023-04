Atraso de Aresep para regular energías limpias deja pérdidas millonarias en ese sector

Alberto Rodríguez, coordinador del comité de seguridad técnica del CDG y CEO de la empresa GoSolar, una de las principales de la industria en el país, argumenta que, al no contar con un marco jurídico completo, los consumidores están limitados a sistemas que no inyecten energía a la red, por lo que no están aprovechando los beneficios que la misma ley otorga.



Además, destaca que esta situación genera incertidumbre en el mercado y dificulta la labor de las distribuidoras y de las empresas solares, las cuales no pueden planificar sus proyectos adecuadamente al “no tener claras las reglas del juego”.