¡Atentos! Alta humedad provocará más lluvias y tormentas

El país enfrentará este miércoles condiciones de alta humedad, lo que favorecerá la formación de nubosidad, lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones, con mayor intensidad en el Pacífico Central y Sur, y posibles afectaciones en el Valle Central.

Durante la mañana se esperan cielos entre poco y parcialmente nublados, aunque no se descartan aguaceros aislados cerca de las zonas costeras del Pacífico. Para la tarde y primeras horas de la noche, se prevé un aumento en la cobertura nubosa, acompañado de aguaceros y tormentas, principalmente en el Pacífico Sur y Central.

Las precipitaciones también podrían presentarse de forma aislada en sectores del oeste y centro del Valle Central, la península de Nicoya y zonas montañosas del Caribe.

Las autoridades recomiendan precaución ante posibles descargas eléctricas, calles resbalosas y reducción en la visibilidad. Además, instan a la población a mantenerse atenta a las condiciones del tiempo y tomar previsiones, especialmente durante la tarde y la noche.