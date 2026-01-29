¡Atención, turistas! Ya pueden visitar el Volcán Poás tras reapertura de puente

El acceso al Parque Nacional Volcán Poás fue restablecido este jueves luego de que se habilitara el paso vehicular por el puente sobre la quebrada Tigre, permitiendo nuevamente la visitación turística al sitio.



El Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y la Administración del parque informaron que, “de acuerdo con lo comunicado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el tránsito quedó autorizado a partir del jueves 29 de enero”.

La visitación al volcán permanecía suspendida desde el pasado miércoles debido a trabajos de intervención en dicha estructura, ubicada en la ruta principal de acceso al coloso.



Las autoridades indicaron que el paso se mantiene con una restricción de peso máximo de nueve toneladas, la cual deberá ser acatada para evitar daños adicionales en el puente y posibles cierres futuros.

“El Área de Conservación y la Administración del Parque Nacional Volcán Poás agradecen la comprensión y paciencia de la ciudadanía y de las personas visitantes, reiterando que la seguridad de los usuarios y los funcionarios es, en todo momento, la principal prioridad”, señaló Meryll Arias, del SINAC.

Con esta habilitación, el parque retomará la atención al público bajo su horario y condiciones habituales. Las personas que adquirieron entradas y se vieron afectadas por el cierre previo pueden realizar consultas o solicitar reprogramaciones mediante el correo electrónico [email protected].



Finalmente, se informó que en los próximos días podrían presentarse cierres parciales y temporales debido a la continuidad de las obras y al traslado de maquinaria pesada. Ante esta situación, se solicita a los usuarios circular con precaución, respetar la señalización vial y seguir las indicaciones del personal autorizado.

