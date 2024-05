¡Atención! Salud recuerda que en estos lugares no se puede vapear

La Ley de Regulación de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares sin Nicotina(SSSN) y Dispositivos Electrónicos que Utilizan Tabaco Calentado y Tecnologías Similares fue aprobada y publicada hace más de 10 años y, aunque sus alcances son pocos, la población costarricense no la conoce.



Por eso, la ministra de Salud, Many Munive, en la conferencia de prensa realizada durante la mañana de este martes, recordó los lugares donde no se puede vapear.



​"El vapeo es igual de perjudicial que el cigarro, o peor, y no se puede utilizar en los mismos lugares que está prohibido el tabaco: centros comerciales, espacios públicos, transporte público, no se puede vapear", detalló.

El artículo 3 de dicha ley respalda lo establecido por la ministra, quien también aseguró que aquellas personas que no acaten las reglas del uso de vapeadores pueden ser sancionados al igual que con el tabaco, con un llamado de atención o pedirles que se retiren del lugar si no respetan las disposiciones.

​"Hay que educar a la población. En un panorama ideal no deberían usarse estos cigarros electrónicos; pero, si los usan, que no afecten a las personas a sus alrededores, que se pueden convertir en fumadores pasivos", añadió Munive.

La también vicepresidenta de la República añadió que se pretende realizar una reforma integral a esta ley, con el objetivo de agregar que los vapeadores con nicotina sintética están prohibidos en el país.

Las reformas de dicha ley ya está en revisión de Leyes y Decretos para la firma del presidente Rodrigo Chaves.

​En Costa Rica no hay regulación para la nicotina



Munive indicó que en el país no hay una ley o regulación para la cantidad de nicotina que puede tener un cigarro o un vapeador.



Por esa razón, propone crear una reglamentación técnica, que estaría lista en diciembre del presente año.

La iniciativa se da luego de una investigación del Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

"Hemos investigado y nos dimos cuenta de que en el país no hay regulador para la cantidad de nicotica que tienen estos dispositivos (vapeadores)", indicó la minista.

"La recomendación europea limita 1 mg por cigarro, haciendo un paralelismo consumir un vapeador es como fumarse 20 cigarros, eso debe ser regulado", añadió Oscar Sánchez, de Inciensa.

La ministra de Salud recordó que los menores de edad no pueden utilizar estos dispositivos.

Costa Rica ha experimentado un aumento en el uso de vapeadores y los casos de intoxicación por el uso de los mismos.

Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de 2021 a 2024 se registraron 3.170 casos de personas atendidas con diagnósticos relacionados con el vapeo. Del total, el 40% de los casos reportados son de 2024.