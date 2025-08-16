¡Atención, conductores! Ruta 32 permanece cerrada este sábado

La Ruta 32, principal conexión entre San José y Limón, permanece cerrada este sábado 16 de agosto luego de que se reportara nuevamente la caída de material en los kilómetros 28 y 31.

El paso por esta vía ya se encontraba interrumpido desde la tarde del jueves 14 de agosto, cuando un derrumbe obligó a su cierre.

A pesar de que desde la mañana del viernes 15 de agosto la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) trabajó intensamente en las labores de limpieza, la magnitud de los deslizamientos hizo necesario prolongar la medida y mantener la vía clausurada durante toda la jornada.

Este sábado, tras una nueva inspección, se confirmó que además de los trabajos pendientes se registró otro desprendimiento de material en los mismos sectores, lo que obliga a mantener la ruta cerrada hasta nuevo aviso.

​“Estamos trabajando para restablecer el paso lo antes posible. La maquinaria realiza labores de limpieza en los kilómetros 28 y 31 de la Ruta Nacional 32”, informó el MOPT.

Las autoridades recordaron a los conductores que para viajar desde y hacia el Caribe se encuentran disponibles las rutas alternas por Turrialba, por Bajos de Chilamate–Vuelta de Kopper para todo tipo de vehículo y por Vara Blanca únicamente para vehículos livianos.





En esta época del año, debido a las condiciones climáticas, es común que la Ruta 32 enfrente cierres y reaperturas constantes ocasionados por derrumbes, caída de material y otros incidentes.

Ante este panorama, se reitera el llamado a extremar precauciones y planificar los viajes con antelación utilizando las vías alternas disponibles.