Atención conductores: Esta noche inician cierres en La Sabana por el Festival de la Luz

Los cierres de tránsito por el Festival de la Luz iniciarán este viernes a partir de las 11 p. m. en los alrededores del Parque Metropolitano La Sabana.

A esa hora se cerrará un carril de la Ruta 27 y otro del bulevar de Las Américas (costado norte del parque), mientras que para mañana sábado, a partir de las 11:30 a. m. se cerrará por completo la calle 42 (Frente a la estatua de León Cortés).

Vladimir Sancho, de la Policía Municipal de San José, explicó que a partir de esta noche se colocarán vallas en las distintas vías para alertar a los conductores de los cierres y además habrá presencia continua de oficiales para guiar a peatones y choferes sobre rutas alternas (ver video adjunto de Telenoticias).

Es importante subrayar que los parquímetros de toda la zona operarán con normalidad y bajo los horarios tradicionales.

Por primera vez en su historia, el Festival de la Luz rodeará el parque de La Sabana en lugar de su tradicional recorrido por el Paseo Colón.

Esto traerá una ley seca para todo el sector.

Además, las autoridades recordaron que es prohibido reservar espacios en la vía pública, así como la presencia de sillas metálicas o de madera, todo esto por temas de seguridad.

También se anunció la instalación de dos puestos provisionales del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la orden a todos los oficiales de trasladar cualquier niño extraviado a estos centros.

El consejo para los padres de familia es que coloquen alguna seña o etiqueta en los menores que permita a las autoridades localizarlos de manera oportuna en caso de extravío.

Las actividades en torno al festival navideño arrancarán a las 8 a. m. del sábado, mientras que la transmisión del desfile iniciará a las 5 p. m. en Teletica.