¡Atención amantes de la tecnología! Regresa el Digital UpLevel Summit

Por segundo año consecutivo se realizará el Digital UpLevel Summit, que consiste en charlas y talleres gratuitos para profesionales y amantes de la tecnología.

El evento se llevará a cabo del 2 al 30 de noviembre de manera virtual, en donde más de 20 expertos de Costa Rica, Colombia, Argentina y Estados Unidos, compartirán sus conocimientos en Marketing Digital, Desarrollo, Diseño y Data.

El objetivo del Digital UpLevel Summit, organizado por la compañía Prodigious, es fortalecer la industria de IT en Latinoamérica y democratizar la educación en temas de tecnología, por lo que esperan que más de 7.000 personas de la región sean parte de esta experiencia única.

Para participar de estas capacitaciones, los profesionales deben inscribirse en el sitio web https://uplevel.byprodigious.com/ en el cual encontrarán todas las agendas del Summit.

Cada sesión tiene una duración de aproximadamente una hora. Las inscripciones se pueden realizar el mismo día de la charla, sin embargo, hay límite de cupos en cada uno de ellos. Además, se entrega un certificado de participación.



Algunos de los expositores de esta segunda edición son:

Angela Guzmán (EE.UU. ) : Co-creadora del set original de emojis para Apple y reconocida líder en diseño UX. Ha coordinado equipos de diseño y co-creado productos para Google, Airbnb y Apple.

Hui Wang (EE.UU.): Se unió a Publicis Media en 2019 y colabora con los líderes de inteligencia de datos en todo el mundo para escalar innovaciones y mejores prácticas que resuelven los desafíos comerciales de los clientes.

Jen Faraci (EE.UU.) : Líder de DNA para Digitas North America y Global Analytics para Publicis Media. Estratega con más 12 años de experiencia en Digitas, ocupó anteriormente cargos en Tribune Interactive y Booz Allen Hamilton.

Mónica Gómez (CO): Head of Agencies Colombia & CA en Google. Fomenta el desarrollo de modelos de negocios basados en datos y tecnología. Activista en la búsqueda de la inclusión y el empoderamiento femenino en la industria digital, miembro de Women to Watch Colombia 2020.

Jose Carranza Rojas (CR) : Doctorado en Deep Learning en el ITCR y la UCR. Profesor e Investigador en el ITCR y Data & Applied Scientist en Microsoft, trabajando en procesamiento de lenguaje natural, visión por computadora y data science.

Edgar Cordero (CR): Más de 15 años de experiencia en áreas de integración, analítica de datos y blockchain. Contribuir en la adopción de sistemas de pagos basados en criptomonedas es parte fundamental en su trabajo.