Asomove aclara que no hay nuevos impuestos para vehículos eléctricos

La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (Asomove) aseguró que no se están creando nuevos impuestos para los vehículos eléctricos, sino que se está aplicando el aumento gradual del Impuesto Selectivo de Consumo establecido en la legislación vigente.

La aclaración fue realizada por Silvia Rojas, directora de Asomove, luego de los anuncios realizados por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, durante la edición estelar de Telenoticias sobre el incremento en la carga tributaria para este tipo de automotores.

Según explicó Rojas, la Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico ya contempla una reducción escalonada de las exoneraciones fiscales cada tres años.

En el caso del Impuesto Selectivo de Consumo, cuya tarifa ordinaria corresponde al 30% del valor del vehículo, la normativa establece que el beneficio debe disminuir de manera progresiva.

De acuerdo con la directora de ASOMOVE, el incremento anunciado corresponde al ajuste que debía aplicarse desde el año anterior, equivalente al 25% de la exoneración vigente, lo que representa un 7,5% adicional sobre la tarifa que pagaban estos vehículos.

"Puntualmente sobre el impuesto de selectivo de consumo, que es de un 30% del valor del vehículo, este debía subirse un 25% el año pasado; a eso corresponde el 7.5 que se anunció hoy. Para el 2028 se tiene previsto un aumento al 50%; en el 2031 se subirá al 75%; en el 2034 se pagará su totalidad, así lo establece la ley", indicó la directora.

Rojas insistió en que estos cambios no representan la creación de un nuevo tributo, sino la ejecución del calendario de ajustes aprobado previamente por la legislación costarricense.



