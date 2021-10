Así funcionará la restricción vehicular a partir de este sábado

A partir de este sábado 16 y hasta el próximo 31 de octubre, la circulación nocturna por las vías del país se extenderá una hora más.



De lunes a domingo, los vehículos podrán transitar de 5 a. m. a 10 p. m. en caso de que no tengan la placa restringida. Es decir, los lunes no podrán salir las placas terminadas en 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, y viernes 9 y 0.

A partir de las 10 p. m. iniciará la restricción total en todo el país, salvo excepciones.

Por lo que resta del mes de octubre, también continuará la restricción por número de placa los fines de semana.

El sábado 16 de octubre no pueden circular las placas impares y el domingo 17 las pares, tal y como se muestra en la imagen anterior. El sábado 23 no pueden circular las pares y el domingo 24 las impares, mientras que el sábado 30 no podrán hacerlo las impares y el domingo 31 las pares.



El miércoles anterior, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que en el último trimestre del año habrá una "apertura gradual responsable". La decisión se tomó debido a una mejoría en las cifras de COVID-19 en Costa Rica.

“La reducción de la movilidad de las personas permite contener la transmisión del virus, evitar la saturación hospitalaria y salvar vidas, por ello, el Gobierno realiza una flexibilización responsable y gradual en las restricciones sanitarias para los últimos meses de este 2021”, dijo Casa Presidencial a través de un comunicado de prensa.

Los establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento para atención al público podrán abrir sus puertas de lunes a domingo entre las 5 a. m. y las 10 p. m., horario que coincide con la restricción vehicular.

