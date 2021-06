Asesor de Alvarado durante campaña fue socio de empresa investigada en caso "Cochinilla"

Un asesor en materia de infraestructura de Carlos Alvarado durante la campaña electoral, nombrado en este Gobierno en el Consejo Nacional de Concesiones, fue socio de la empresa supervisora Cacisa hasta el año 2018 (ver video adjunto).

Según el expediente del caso “Cochinilla”, esta empresa resultó fundamental en los planes de la supuesta organización criminal, pues era la encargada de vigilar la calidad de proyectos como el paso a desnivel de las Garantías Sociales, Zapote.

El documento señala lo siguiente sobre la labor de la Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A, (Cacisa).

"Otra empresa que resulta de importancia en el esquema de corrupción es Cacisa, a la cual se le prestará especial atención, en virtud de participar no solo en el proceso de dineros que coloca Tobías (uno de los investigados) a los funcionarios del Conavi, sino también como supervisora y administradora vial en los distintos trabajos que desempeñan de forma irregular las constructoras, situación que se comprobará claramente con su participación fraudulenta en la obra de Garantías Sociales".

Precisamente, Cacisa ha sido cuestionada en otros proyectos que llegaron a instancias judiciales como es el caso de la trocha fronteriza.

"No está de más añadir que en esta labor de supervisión, dicha empresa ha estado cuestionada durante mucho tiempo, por medio de múltiples informaciones confidenciales que dan luz a la labor deficiente que ejerce en los proyectos que ejecutan las constructoras, varios de esos trabajos culminaron en causas penales abiertas".

El expediente, cuando se refiere a Cacisa, hace referencia a un empresario identificado como José Manuel Sáenz Scaglietti.

El documento, del cual tiene copia Telenoticias, tiene como base un reportaje periodístico que señala a esta persona como dueño de Cacisa; pero, a la vez, consejero del Presidente Carlos Alvarado.

Lea también Nacional Presidente da confianza a Méndez Mata, pero dice que la casa "debe limpiarse" "He conversado con el ministro Mata en varias ocasiones y si alguien puede contribuir para que esto se resuelva, es él”, dijo Carlos Alvarado.

"En el reportaje se logra extraer de interés, no solo que la empresa Cacisa fue la que supervisó el proyecto, sino también que precisamente su dueño, José Manuel Sáenz Scaglietti, es uno de los asesores en infraestructura del actual presidente de Costa Rica. Ahora bien, pese a que en la actualidad, según lo investigado en la plataforma de información policial, el señor Sáenz no reporta participación societaria en la empresa Cacisa, para el 2018 se registraba activo en su empresa, siendo que a partir de este momento comenzó a figurar no solo como asesor de confianza del actual Presidente Carlos Alvarado Quesada, también en un primer momento como director del Consejo Técnico de Aviación Civil y posterior como secretario general del Consejo Nacional de Concesiones, donde se encuentra en la actualidad".

La empresa Cacisa, según el expediente, también fue señalada por la pifia en la vía 257, el ingreso a la terminal de APM Terminals en Moín, Limón.



Por el trabajo realizado en dicho proyecto cuestionado se le pagaron cerca de 979 millones de colones, según indica el expediente del caso “Cochinilla”.