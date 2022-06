Asegurados denuncian que no recibieron pago de incapacidades atrasadas

Decenas de asegurados denunciaron que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no ha pagado las incapacidades atrasadas, pese a que la institución indicó, días atrás, que este trámite ya se concretó.

Una de las afectadas es Paola Morales, madre soltera, quien lleva semanas esperando el pago de algunos días que no pudo laborar. Ella conversó con Teletica.com y narró sus problemas en torno a esta situación.

"Yo tengo unas incapacidades del 24 al 30 de mayo. La semana pasada llegué a las oficinas de la CCSS, en Barrio Don Bosco, con la documentación, las fotocopias y todo. Me dijeron que no me podían recibir nada de eso. La muchacha me dejó en una lista, me pidieron la cuenta IBAN y el número de cédula.

"Dijeron que, a partir del jueves, la Caja iba a pagar hasta el día 30 de mayo. Sin embargo, estuve revisando y no se me realizó ningún pago. Entonces hoy fui nuevamente", contó.

En su segunda visita a las instalaciones de la CCSS, la atención tampoco fue la esperada, ya que entre los mismos funcionarios se contradecían. Según Morales, la información no estaba clara.