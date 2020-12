Asaltos, estafas y suplantación de páginas incrementan con aguinaldos

Durante diciembre hay mayor flujo de dinero. Muchas personas retiran sus ahorros en esta fecha y reciben el pago del aguinaldo.



Esto es algo que los delincuentes conocen muy bien, por eso es importante que sea cauteloso para no ser una víctima más.

Lo mejor es no manejar grandes cantidades de dinero en efectivo y, si puede, evite los cajeros automáticos.

Si el dinero estará en las cuentas bancarias también hay que cuidarlo. Las estafas electrónicas son grandes aliadas de los delincuentes.

Por eso, si debe acceder a su cuenta o ingresar al sitio web del banco, revise el enlace antes de ingresar. Por ninguna razón brinde datos confidenciales, muchos utilizan nombres falsos y se hacen pasar por funcionarios bancarios para obtener su información.

Evite ser un blanco fácil para la delincuencia: no acuda a lugares solitarios, no comparta con nadie más el monto que va a recibir de aguinaldo y no exhiba sus compras navideñas.