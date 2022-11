Aresep refuta declaraciones dadas por ministro Amador ante diputados

Por Rodolfo González | 8 de noviembre de 2022, 15:03 PM

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) refutó las declaraciones del ministro Luis Amador, quien señaló que la entidad es la responsable de que se cobre la reinspección de la revisión técnica por una sola falta.



En un video emitido esta tarde, el jerarca de la Aresep, Erick Bogantes, consideró que las declaraciones del ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) son "infundadas y tendenciosas" respecto a la Autoridad reguladora.

Además, Bogantes explicó la razón por la que no es posible que se aplique una tarifa cero a la reinspección por una sola falta, pues tal cosa hubiese implicado cargar el monto a la tarifa por la primera inspección y, si el usuario supera esta, no debe pagar por una reinspección que no necesita.

"Eso implicaría automaticamente que la reinspección estaría incluida en el costo de la inspección, aunque el ciudadano no lo requeriera", sostuvo, al mismo tiempo que agregó que tal cosa sería "improcedente e ilegal". (Ver video adjunto)

¿Qué fue lo que dijo Amador?

En su comparencia este lunes ante los diputados, el ministro del MOPT señaló a Aresep como la responsable de que no se concretara una tarifa cero para la reinspección.

Además, sostuvo que la Autoridad Reguladora es muy cara y pidió a los diputados una reforma legal para facilitar que los precios vayan a la baja.