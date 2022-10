Aresep define tarifas para reinspección técnica vehicular

Por Eric Corrales | 19 de octubre de 2022, 17:32 PM

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) estableció tarifas para la reinspección vehicular, tras una solicitud del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).



Según dijo el ministro de Transportes, Luis Amador, este era el último paso para dar luz verde a las operaciones de la empresa Dekra en Costa Rica.

“La Aresep no nos dio tarifa de reinspección, lo cual significa que no puede empezar el concesionario, les pedimos de nuevo, de manera encarecida, que nos dieran las tarifas y estamos a la espera; por ese motivo, el permisionario no ha podido entrar, él ya está listo y tiene todo preparado”, dijo Amador este miércoles, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

“El concesionario dijo: 'Yo cobro la mitad de lo que cobraba Riteve, para un defecto la segunda es gratis', pero Aresep no ha podido aceptar que la segunda sea gratis, espero que ya haya encontrado una manera lógica para estipular las tarifas”, agregó el presidente Rodrigo Chaves.

De acuerdo con el ente regulador, en este análisis se establece una banda tarifaria con precios mínimos y máximos, para cada tipo de vehículo, donde se garantiza la prestación del servicio y se otorgan los ingresos que garantizan el equilibrio financiero de la compañía, sin que reciba ingresos en exceso o una operación deficiente.



“La Aresep aprobó las tarifas para la reinspección vehicular. Recordemos que las primeras tarifas se emitieron el 12 de agosto pasado, donde era una tarifa global. Ahora lo que se hizo fue desglosarlo, de tal manera que, entonces, las tarifas iniciales tienen una disminución.

“Tenemos así las tarifas de reinspección técnica vehicular por tipo de vehículo, ya sea para los menores de 3.5 toneladas, para los mayores a ese peso, para taxis, autobuses, motocicletas y los especiales”, explicó Carolina Mora, vocera de Aresep.

ARESEP fija tarifas para reinspección vehicular

Por su parte, el jerarca del MOPT afirmó que, de igual forma, ya están valorando un decreto para que los conductores puedan obtener el marchamo sin tener la revisión vehicular.



“Estamos valorando un decreto de amnistía, en el sentido de que podamos entrar con el permisionario en lo que queda del año, porque ya estamos sobre plazo, el INS está listo con el cobro del marchamo, no hay ningún retraso en ese sentido”, concluyó Amador.