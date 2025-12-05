Árbol del Hospital de Niños se iluminó para dar inicio a la Navidad de pacientes internados

A las 6 en punto de la tarde de este jueves, el tradicional árbol navideño del Hospital Nacional de Niños se iluminó con 20 mil luces, marcando el inicio de la temporada festiva para los pacientes internados. La ceremonia no solo encendió el árbol, sino también las sonrisas de niños con enfermedades crónicas y otros pequeños invitados que participaron en la actividad.

El enorme árbol, ubicado en los jardines del hospital, fue rodeado por pacientes, familiares y personal médico, quienes disfrutaron además de presentaciones artísticas que acompañaron la celebración.

La tradición contó con el apoyo de adultos y funcionarios: trabajadores de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz instalaron las bombillas, mientras que doctoras del hospital animaron el espectáculo con dinámicas y mensajes de esperanza.

La actividad se realizó bajo estricta vigilancia sanitaria, debido al alto volumen de virus respiratorios que mantiene al 100% la ocupación en los servicios de emergencias y cuidados intensivos del hospital. Aun así, el evento se convirtió en un espacio de alegría y unión, reafirmando el espíritu navideño en medio de la adversidad.