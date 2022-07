“Aquí no hay ningún prevaricato”, dice jerarca del MOPT sobre permiso para revisión técnica

23 de julio de 2022, 7:57 AM

El ministro de Transportes, Luis Amador, reaccionó con molestia a los alegatos de un posible delito de prevaricato por haber impulsado el permiso en uso precario para la revisión técnica vehicular desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, aun cuando esa potestad recae en el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).



“Pueden investigar lo que gusten, aquí no ha habido ningún prevaricato, aquí se intentó darle continuidad a un servicio”, dijo el jerarca en respuesta a esa denuncia que la diputada de Liberación Nacional, Carolina Delgado, planteó ante la Contraloría General por la presunta ilegalidad de su cartera.

El prevaricato, que básicamente castiga a los funcionarios públicos que dicten resoluciones en contra de la ley, impone penas de hasta seis años de prisión.

Amador defendió que esa decisión se revistió de un carácter de urgencia por el inminente término del contrato con la española Riteve y por la imposibilidad material de que el Cosevi impulsara ese concurso.

“La junta directiva del Cosevi no estaba integrada, no había tiempo suficiente para hacer la transición, ya venía en 15 días la entrega de los activos y sin junta directiva el Cosevi no puede tomar decisiones.