Aquí le decimos cómo apoyar la recuperación del manatí rescatado en Tortuguero

A dos semanas de su rescate en Tortuguero, Limón, una cría de manatí permanece bajo atención veterinaria especializada en el centro de Rescate Animal Zoave, donde su condición se reporta estable, aunque todavía requiere cuidados intensivos propios de su corta edad.

Debido a que la atención del animal necesita de una dieta especializada y cuidados intensivos de alto costo, Zoave mantiene abierta una campaña de donaciones para apoyar el proceso de recuperación y continuidad del tratamiento.

Isabel Hagnauer, veterinaria de Zoave, indicó que el ejemplar ha mostrado una evolución clínica favorable, con una adaptación gradual al entorno controlado y una respuesta positiva a la alimentación asistida.

No obstante, se mantiene un monitoreo constante debido a la alta vulnerabilidad que presentan los neonatos de esta especie durante las primeras etapas de desarrollo.

"El seguimiento incluye evaluaciones diarias de signos vitales, observación del comportamiento, control estricto de la calidad y temperatura del agua, así como ajustes continuos en el plan nutricional para promover un crecimiento adecuado. Estas acciones buscan reducir riesgos asociados a complicaciones infecciosas, digestivas o metabólicas", indicó el Zoave.

Video del manatí en Zoave:

La atención del caso se realiza en coordinación con especialistas nacionales, autoridades ambientales y expertos internacionales en medicina, quienes brindan asesoría técnica basada en experiencias previas de rescate y crianza de manatíes en otros países.



El manejo del ejemplar forma parte de un esfuerzo interinstitucional y multidisciplinario entre el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), la Universidad Nacional, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y Zoave, con el fin de garantizar la recuperación clínica del animal y fortalecer las capacidades nacionales para la conservación del manatí.

