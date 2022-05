Animalistas mantienen protesta contra el Simón Bolívar: "No nos sentimos victoriosos"

El Proyecto Tapir no quedó satisfecho con la notificación que le hicieron el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) a Fundazoo sobre la no renovación del contrato para la administración del Zoológico Simón Bolívar y el Centro de Conservación Santa Ana.

"A pesar de la notificación, todavía no nos sentimos victoriosos. Queremos que se aclaren las dudas legales y cómo van a sacar a los animales", comentó Andrea Brizuela, coordinadora del proyecto, a Teletica.com.



Por eso, el lunes 16 de mayo a las 9:30 a. m. se manifestarán frente al MINAE.

"Consideramos que la notificación fue un gran paso, sin embargo el éxito real va a ser cuando veamos a los animales salir. Nos complace mucho ver que la nueva Administración tiene la disposición para que esto prospere. Sabemos que Fundazoo tiene derecho a dar su posición; pero, con esta manifestación, queremos expresarle al nuevo ministro que no importa el argumento que presenten no es sostenible y somos muchas personas vigilando que se cumpla la notificación", agregó Brizuela.

El pasado 10 de mayo, el Gobierno informó su deseo en convertir estos espacios en áreas que sirvan como "pulmones" y sitios de esparcimiento para la población.

Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y Amparo Animal (ABAA), también celebró la noticia.



"Por años, hemos dado esta lucha los animalistas y ambientalistas. Es una excelente noticia la no renovación del contrato y el cierre definitivo. La figura de zoológico ya fue superada. Esa figura no cumple con nuestra normativa de Ley de Vida Silvestre. No tiene sentido que el Estado tenga un zoológico. En el país hay más de 20 zoológicos privados, que están en mejores condiciones, aunque falta mucho por avanzar en ese sentido", dijo Peralta.