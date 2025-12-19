Anfiteatro de Villa: el proyecto subterráneo que invita a explorar antiguas civilizaciones

Un antiguo tajo convertido en un espacio cultural sin precedentes. Así se presenta el Anfiteatro de Villa, un proyecto único en Costa Rica que permite a los visitantes adentrarse en una montaña y recorrer túneles y cavernas transformados en salones temáticos inspirados en antiguas civilizaciones.

El anfiteatro está ubicado en Ciudad Colón de Mora, a unos 25 minutos de San José, y combina naturaleza, arquitectura, historia y cultura en una experiencia sensorial que se desarrolla bajo tierra. Por fuera, el lugar funciona como un jardín con vistas panorámicas; por dentro, una red de galerías subterráneas construidas en roca sólida (ver video adjunto de Telenoticias).

Según explicó Benito Dessard, impulsor del proyecto, el espacio era originalmente un antiguo tajo que fue recuperado y descontaminado. Durante el proceso, encontraron formas y cavidades naturales en la montaña que dieron pie al concepto actual del anfiteatro.

En total, el recorrido cuenta con 16 salas subterráneas, donde se exhiben réplicas de obras de arte y tesoros arqueológicos de diferentes épocas y regiones del mundo. Los visitantes pueden transitar por espacios inspirados en Egipto, la época medieval, la dinastía Qin de China, Chile, entre otros contextos históricos.

El proyecto continúa en expansión. Sus desarrolladores trabajan en una nueva fase que estará inspirada en la Alegoría de la caverna de Platón, con la intención de profundizar la experiencia filosófica y educativa del recorrido.

Las visitas se realizan exclusivamente mediante recorridos guiados, lo que permite contextualizar cada sala y adaptar la experiencia a distintos públicos. De acuerdo con Raquel Céspedes, parte del equipo del anfiteatro, también se reciben grupos educativos y visitas especiales.

Durante la temporada alta, el Anfiteatro de Villa abre todos los días, desde las 11 de la mañana hasta el anochecer. El costo por una fase del recorrido es de ₡6.500, mientras que la experiencia completa tiene un precio de ₡11.800. Para reservaciones y más información, los interesados pueden comunicarse al 8403-4545.

Como dato curioso, los creadores revelan que la idea original del proyecto surgió a partir de dos niños aficionados al videojuego Minecraft, donde el jugador explora cavernas y mundos subterráneos, concepto que terminó materializándose en este espacio cultural real.

¿Quiere conocer los rincones más atractivos de Costa Rica? Puede repasar otros paraísos naturales en la sección El Finde, a través de este link.

