Anfiteatro, cafeterías y museo están entre obras pensadas para Parque Simón Bolívar

Cafeterías, comercios, áreas de recreación e investigación, y hasta una exhibición de animales disecados, forman parte de las ideas que se tienen en mente para el nuevo Parque Natural Urbano Simón Bolívar (vea video adjunto de Telenoticias).

Esta revelación se produce tras la firma del Convenio Marco de Cooperación para la gestión de este espacio, suscrito por la Municipalidad de San José (MSJ), así como los ministerios de Cultura y Juventud, y Ambiente y Energía (MINAE).

Con este se ejecutarán proyectos de restauración ecológica, investigación científica, monitoreo de biodiversidad y programas educativos y culturales, compatibles con los objetivos del área protegida.

"Van a haber intervenciones en el parque para adaptar algunas zonas, para que tenga, por ejemplo, anfiteatro, espacios recreativos, para que se puedan tener cafeterías o espacios comerciales, espacios de investigación con universidades o la misma municipalidad sobre el corredor biológico. "Se está pensando en un museo para exhibir una colección que tiene el Museo Nacional sobre todas las piezas que tienen que ver con aquellos animales que están disecados y que no se han podido exhibir", explicó el alcalde capitalino, Diego Miranda.

El acuerdo está orientado a fortalecer la rehabilitación, protección y uso sostenible de este emblemático espacio natural.

El ayuntamiento aportará apoyo técnico y operativo en distintas labores, además de recibir en calidad de préstamo instalaciones dentro del parque, destinadas a funciones de gestión ambiental, vigilancia electrónica y otros.