Álvaro Ramos denuncia "sabotaje" en asamblea cantonal de San Ramón

El candidato presidencial de Liberación Nacional, Álvaro Ramos, defendió este lunes su liderazgo en medio de las crecientes críticas y la evidente fractura interna dentro del partido.

En conferencia de prensa, Ramos calificó como un “sabotaje” lo que está sucediendo en San Ramón, el único de los 84 cantones donde el partido no ha podido elegir a sus representantes por falta de cuórum.

“No es liderazgo ese tipo de actos cobardes como el sabotaje, que en vez de decir esta es la persona que nos interesa, simplemente se esconden. Una de las crisis que hay en San Ramón es que los líderes ni siquiera inscribieron papeletas, entonces aquí ni siquiera hubo imposición, la dirigencia tuvo tres oportunidades de inscribir papeletas y no lo hicieron”, aseveró.

La principal crítica de la dirigencia ramonense es la aspiración de Miguel Guillén, actual secretario general del PLN, de ocupar un lugar en la papeleta a diputados por Alajuela, precisamente en representación suya.

Ramos llamó a los dirigentes ramonenses a reunirse para conocer cuáles son sus preocupaciones en el tema, pero desistió a responder si estaría dispuesto a convencer a Guillén de desistir de esa aspiración e insistió en que la democracia es respetar el derecho de cualquier persona a postularse.

Viejos liderazgos

La otra gran crítica de Ramos esta mañana fue la influencia que los “viejos liderazgos” del partido están teniendo en este proceso de renovación, específicamente Johnny Araya en San José y Roberto Thompson en Alajuela, dos exprecandidatos verdiblancos que desafiaron abiertamente su línea en ambos cantones centrales.

También criticó a Antonio Álvarez, quien abiertamente lo acusó de querer imponer sus candidatos en San Ramón y de poner en riesgo la deuda política del partido.

“Las afirmaciones de don Antonio son temerarias, es una mentira y evidencia su profundo desconocimiento de cómo se ha manejado esta campaña. Él no será parte de nuestro Gobierno y vamos a aceptar dinero de él”, aseveró.

Ramos también se desligó de la actual fracción legislativa, que por ejemplo puso votos en contra de la vía rápida del proyecto de jornadas 4/3 y también para revertir la dispensa de trámite de ese mismo expediente.

“La fracción son personas que vienen de estructuras anteriores, mis diputados van a ser los que vienen en el futuro, no los actuales”, dijo.

¿Y su liderazgo?

Con situaciones como las ocurridas en San Ramón, Alajuela o San José, se le consultó a Ramos sobre los constantes desafíos públicos que su liderazgo tiene a lo interno del partido.

“Yo lo interpreto como procesos democráticos, porque hablar de nuevos liderazgos no es solo poner nuevas caras, es hablar de nuevas formas, formas es que no imponemos, pero hay gente que no comparte eso.

“No nos costó nada en 83 cantones, no nos costó nada en 7 provincias, esto es un juego en un solo cantón y ni siquiera todo el cantón, es una parte de la dirigencia de un solo cantón que mucha parte de esa dirigencia ha sido inducida a confusión, presumiblemente le han dicho muchas mentiras a esa dirigencia”, dijo.

Finalmente, defendió que ser líder es también tomar decisiones que "incomodan".

“Estoy muy fuerte contra don Johnny Araya y don Antonio Álvarez porque ellos dos dieron su palabra de que se hacían a un lado y los dos rompieron su palabra y están tratando de entrar de nuevo y no lo vamos a permitir.

“Parte de ser líder es decir, aunque duela, incomode y cause roce, decir no, esto no es parte de nuestra campaña y proyecto”, finalizó.