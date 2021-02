Alpízar oficializa precandidatura por PLN: "No le tengo que pedir permiso a nadie para participar"

“Sin miedo y sin permiso”, ese es el slogan del politólogo Claudio Alpízar, precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN).

El socialdemócrata realizó un evento este lunes para oficializar su interés de ser el próximo presidente de Costa Rica.

Bajo ese mismo slogan aseguró que, a pesar de que la precandidatura esté aparentemente tan cotizada, no le tiene miedo a nadie ni a nada.

Además, aseguró que a pesar de su amistad y relación con figuras relevantes del partido como Óscar Arias Sánchez y José María Figueres, no tiene que pedirle permiso a nadie para formar parte del proceso.

“Sin miedo a los expresidentes de este y cualquier partido y sin permiso. Estamos en una democracia, yo no tengo que pedirle permiso ni a mis compañeros ni compañeras para participar en un proceso electoral, absolutamente a nadie; mientras otros esperan la bendición de algunos para poder participar”, indicó el precandidato en su conferencia de prensa.

Asegura ser totalmente independiente a ellos.

Además, comentó que inició su proceso de preparación hace un año y medio aproximadamente, de la mano ahora de más de 500 personas.

Además de Alpízar, hay al menos otros 11 nombres que se barajan como posibles precandidatos, entre ellos Fernando Zamora, exsecretario general del PLN, Carlos Ricardo Benavides, actual diputado verdiblanco, y Gerardo Corrales, exbanquero y quien asegura que está analizando la posibilidad.

“Estamos convencidos desde hace año y medio que vamos a participar. En cambio hay otros que todavía lo están pensando hace 5 o 6 años. Ojalá participaran los 11 porque un partido que dejó de ser democrático como Liberación Nacional requiere que participen muchos, no solamente para que se vea vivaz, sino para que esa cuota tan alta de millones de millones para poder participar se diluya entre 11”, manifestó.

¿Cómo financiará la campaña Alpízar?

“Clase media. ¿Qué hace la clase media para salir adelante? Emprendimiento, cuando uno es emprendedor el dinero no es lo más importante, cuando hay un proyecto, un sueño, se genera esperanza, el dinero aparece en el camino y la gente la empieza a apostar a las grandes ideas. Ya empezamos entre nosotros a hacer una recolección, estamos todos apuntando y estamos seguros de que si no nos hacen el jueguillo de aumentar el monto o si no nos hacen el jueguillo de solo dos candidatos y nos dicen que el proceso cuesta 200 millones porque el Partido Liberación no ahorra en campañas electorales para sus procesos internos entonces veremos qué hacemos”, aseguró.

Algunas de las personas que, según el politólogo, forman parte de su equipo son Rodrigo Orlich, Juan José Andrade, Roberto Matamoros, Manrique Chávez, William Rodríguez, el politólogo Ocean Castillo, Leiner Vargas, Jimmy Hernández, que son economistas, Alberto Vázquez, entre otros.

Las elecciones internas de Liberación Nacional serán el 6 de junio.