“Allá abajo siempre es de noche”: Así se ejecuta la compleja extracción de hombre localizado con vida en Venezuela

Luego de que la Cruz Roja Costarricense, desplegada en Venezuela, confirmó oficialmente la localización con vida de un hombre bajo las estructuras, empezaron el trabajo de extracción.

En Catia La Mar, en La Guaira, las labores se mantienen con total intensidad en su fase más crítica y peligrosa.

Wagner Leiva, jefe de operaciones de Cruz Roja costarricense, que esta en la zona del desastre, conversó con Telenoticias para explicar cómo se desarrolla el rescate minuto a minuto.​

“Nos damos cuenta de la persona cuando estábamos trabajando en la extracción de un cuerpo en una zona del edificio. Un miembro de nuestro equipo escuchó que alguien le hablaba y de inmediato nos alertó de la situación”, explicó Leiva sobre cómo se dio el hallazgo.



A través de la tecnología y el contacto acústico, el bloque de rescatistas confirmó que el hombre se encuentra bien. Sin embargo, su ubicación es extrema debido a que está atrapado en el sótano de un inmueble de ocho pisos que quedó completamente destrozado.

La operación para extraerlo con vida es de alta complejidad. Se estima que las labores en el sitio podrían tomar unas 14 horas.

¿Qué viene ahora?

Primero el equipo trabaja bajo una estrategia milimétrica de penetración de lozas. Están rompiendo el concreto de manera vertical en un entorno donde mucho material sigue cayendo constantemente.

En paralelo, los especialistas montan estructuras provisionales con un techo de madera para evitar que los escombros cedan y aplasten a los rescatistas.

Esta maniobra se conoce como un ducto de apuntalamiento. La técnica permite construir un túnel reforzado y seguro para acceder directamente hasta el sótano donde está la víctima.

“Periódicamente le damos mensajes de ánimo y él nos dice que está bien. Tenemos que hacer esto con mucho cuidado. Tenemos a los mejores; hay personas altamente comprometidas y listas técnicamente para apoyarnos”, aseguró el jefe de operaciones.

​El personero de la Cruz Roja confirmó que conforme se reduce la distancia, la seguridad debe extremarse debido al riesgo latente en la estructura.

Explicó que, normalmente, cuando están cerca, por protección hacen un orificio para meter una cámara. Esto les permite ver su espacio vital y definir la estrategia final de penetración.

Cuando logren el contacto visual, lo primero que intentarán será pasarle hidratación.





“Allá abajo siempre es de noche porque no hay luz ni ventilación. Estamos usando luces artificiales y extractores de aire para mantener el flujo de oxígeno”, detalló Leiva.

A pesar del desgaste físico y mental tras casi 90 horas de emergencia, la consigna del equipo es absoluta y no contemplan dar un paso atrás. “Estamos seguros de que vamos a sacarlo con vida. No nos vamos a detener hasta lograrlo, porque esa persona nos necesita”, afirmó.

​Más allá de los esfuerzos del rescate, la realidad en la superficie de Venezuela es devastadora. Con cerca de 1.500 fallecidos, la crisis humanitaria empieza a desbordarse rápidamente.

“Es muy doloroso. La destrucción es muy amplia. Yo invito a las personas en Costa Rica a que se unan a ayudar con alimentos no perecederos; es lo que más necesitan. Hay muchas personas sin casa, durmiendo en los pisos y los albergues están llenos. Esto no va a terminar pronto”, finalizó Leiva.

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