¡Alerta! Vientos alisios se intensificarán y traerán madrugadas más frías

A partir de este jueves y con mayor intensidad desde el viernes, el país experimentará un cambio marcado en las condiciones del tiempo, debido al fortalecimiento de los vientos alisios ya una reducción importante en el contenido de humedad.

Este patrón permitirá un ambiente más estable y una disminución generalizada de las precipitaciones en gran parte de Costa Rica, especialmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y sectores del Pacífico Central.

Los vientos alisios se mantendrán con intensidades moderadas y, en algunos momentos, fuertes, principalmente en el Valle Central, el Pacífico Norte y las zonas montañosas. Estas condiciones favorecerán un descenso en las temperaturas durante la madrugada y las primeras horas del día, generando un ambiente más fresco, sobre todo en sectores elevados.

Desde este jueves se prevé cielo entre poco y parcialmente nublado a nivel nacional, con ráfagas ocasionales en la Gran Área Metropolitana y el Pacífico Norte.

Durante las tardes, se mantendrá parcialmente nublado y ventoso.