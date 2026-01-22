Alerta temprana en app de Ovsicori no funcionó tras temblor del lunes: esta es la razón

El fuerte sacudón del lunes tomó por sorpresa a miles de personas en el Valle Central, quienes no recibieron ninguna notificación por parte de la aplicación de alerta temprana del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori).



Según especialistas, esto no se trató de una falla del sistema, sino de una limitación propia de la tecnología. La alerta temprana está diseñada para avisar a quienes se encuentran a una distancia considerable del epicentro, ya que necesita algunos segundos para procesar la información sísmica y enviar la señal a los dispositivos (ver video adjunto de Telenoticias).



En términos generales, se estima que los usuarios deben estar al menos a unos 40 kilómetros del epicentro para que la alerta llegue con tiempo suficiente antes de que se perciba el movimiento.



Esto significa que las personas ubicadas muy cerca del punto de origen del sismo, como ocurrió en este caso en sectores del corazón del Valle Central, prácticamente sienten el temblor de inmediato, sin margen para recibir una notificación previa.



Los expertos también señalan que el verdadero valor de la herramienta se evidenciaría en escenarios de gran magnitud, como un eventual terremoto en la zona sur del país, particularmente en Osa, donde se cree que podría ocurrir un evento sísmico superior a magnitud 7.



En ese tipo de situaciones, la distancia permitiría que la alerta llegue con varios segundos de anticipación a regiones como el Valle Central, lo que daría tiempo para tomar medidas básicas de protección.



Las autoridades reiteran que, más allá de depender de la tecnología, es fundamental que cada persona evalúe su espacio físico, identifique zonas seguras y tenga claro cómo actuar junto a su familia en caso de un terremoto.





