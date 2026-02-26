Alerta por la llegada de polvo del Sahara: expertos vigilan su impacto

Los fuertes vientos continuarán en el país mientras especialistas monitorean una masa de polvo del Sahara.

Las ráfagas y las lluvias seguirán marcando las condiciones del tiempo en varias regiones durante los próximos días, debido a la influencia del empuje frío número 17, que todavía genera efectos sobre Costa Rica.

Para este jueves se esperan condiciones ventosas de moderadas a muy fuertes, principalmente en el centro y norte del país. En sectores de cordillera, las ráfagas podrían alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución, especialmente en zonas montañosas y carreteras.

Durante la mañana aún se sentirán vientos intensos tanto en zonas altas como en sectores bajos del Pacífico Norte y el Valle Central, mientras el sistema continúa desplazándose hacia el océano Atlántico.

Además, se mantendrán precipitaciones en el Caribe y la Zona Norte, especialmente en las primeras horas del día. Incluso, no se descartan lluvias débiles en el este del Valle Central y en sectores montañosos, producto de la nubosidad que acompaña este sistema.

Para el viernes se prevé una disminución gradual en la intensidad del viento y las precipitaciones, acompañada de un ligero aumento en las temperaturas en gran parte del territorio nacional.

Sin embargo, hacia el fin de semana el panorama podría cambiar nuevamente, con un incremento en la fuerza del viento y la posibilidad de lluvias débiles a moderadas en el Caribe y la Zona Norte.

Los expertos mantienen el monitoreo sobre el polvo del Sahara, que podría acercarse a la región durante la próxima semana. Por ahora, esta nube de partículas se encuentra al este de la cuenca del mar Caribe, y aún se evalúa si tendrá efectos sobre el país.

Las condiciones climáticas tenderán a estabilizarse conforme avancen los días.