Alcances de recortes de Amazon en Costa Rica “no han sido definidos”, según Procomer

El gigante del comercio en línea, Amazon, no ha confirmado los alcances específicos de sus recortes en Costa Rica.

La Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indicó a Teletica.com que, si bien tiene contacto con los representantes de la empresa, todavía no se conoce la magnitud del impacto que tendrán las decisiones que la multinacional estadounidense anunció desde mediados del año pasado y que incluyen 16.000 despidos a nivel mundial.

"Se han mantenido conversaciones con Amazon desde que la empresa anunció decisiones a nivel global, a mediados de 2025. En ese momento, la compañía señaló que existía la posibilidad de impactos en distintos países, incluido Costa Rica; sin embargo, los alcances específicos para el país no han sido definidos", señaló la agencia gubernamental. "Cualquier posible efecto sobre la planilla debe analizarse con cautela y en el contexto de empresas que operan a escala global. En algunos casos, estas compañías se ven obligadas a realizar ajustes operativos para adaptarse a cambios en sus modelos de negocio o a las condiciones del mercado internacional. Este tipo de decisiones no implica necesariamente despidos ni una afectación directa e inmediata sobre el empleo en el país", agregó.

El ente de atracción de inversiones hizo ver que, paralelamente, otras compañías han ampliado sus operaciones en territorio nacional y generado nuevas oportunidades laborales.

Asimismo, la Promotora de Comercio Exterior destacó que el año pasado se establecieron 55 nuevas empresas en Costa Rica, de las cuales, 23 lo hicieron fuera de la Gran Área Metropolitana.

La posición de la agencia gubernamental llega después de que se revelara que el Gobierno de la República autorizó a Amazon reducir sus compromisos de empleo e inversiones mínimas en el país, como beneficiaria del Régimen de Zonas Francas.

Esa variación —recomendada por el ente de atracción de inversiones— fue aprobada el 5 de enero anterior en el acuerdo ejecutivo 0005-2026, revelada el lunes por el diario La Nación.

Posteriormente, ante consulta de este medio, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) indicó que el gigante del comercio electrónico presentó una solicitud formal de reducción de sus compromisos, a partir de los procesos de reorganización y de ajustes globales que atraviesa la compañía a nivel mundial. Según argumentó la multinacional estadounidense, tales situaciones afectan su capacidad de mantener los pactos adquiridos con Costa Rica como vigentes.

Valga recordar que toda beneficiaria del Régimen de Zonas Francas debe asumir compromisos mínimos de empleo e inversión a fin de que el Poder Ejecutivo autorice sus operaciones bajo esa modalidad.

La normativa que regula las compañías que funcionan en ese sistema contemplan, a su vez, ajustes en lo pactado, siempre que esas variaciones estén validamente justificadas y debidamente fundamentadas.

De acuerdo con la cartera, la información que la empresa aportó a la Promotora permite confirmar que la reorganización y los ajustes globales de Amazon responden a dinámicas de negocio propias de su sector y al contexto mundial.

Teletica.com solicitó que se le detallaran las cifras mínimas originales y ajustadas de empleados, a fin de conocer la magnitud del cambio; sin embargo, ese punto en particular fue omitido por el departamento de comunicaciones del Ministerio de Comercio Exterior.

También se procuró conocer la cantidad de despidos realizados en Costa Rica a través de la oficina de prensa de Amazon, pero esta tampoco respondió a las consultas remitidas.

Nuevos horizontes

Amazon anunció hace una semana un recorte de 16.000 puestos de trabajo alrededor del mundo, en momentos en que reduce gastos y reorienta sus inversiones para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

La decisión de la empresa, que primero se filtró en medios estadounidenses, fue comunicada oficialmente hasta el 28 de enero anterior, cuando empezaron los ceses.

"Estamos trabajando (...) para apoyar a todas las personas cuyo puesto se vea afectado", dijo la vicepresidenta encargada de Recursos Humanos y Tecnología, Beth Galetti, en el mensaje que después fue publicado en el sitio web del grupo.

Precisamente, ese fue el comunicado al que este medio fue remitido cuando se plantearon consultas sobre la cantidad de despidos que a efectuar en el país.

Amazon aseguró que se ofrecerán nuevos cargos a algunos de los empleados, cuando sea posible. Se desconoce si esto se implementó también para los empleados en el territorio nacional.

Estos recortes no son los primeros que aplica la compañía, que se ha lanzado a la costosa carrera de la inteligencia artificial. Ya en octubre, el gigante del comercio en línea suprimió 14.000 empleos de oficina, como parte de un plan en varias etapas.

Galetti no descartó nuevos despidos tras el anuncio realizado la semana pasada.

