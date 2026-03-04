Alcalde llegó a trabajar pese a sanción: “Si me quieren suspender, que lo diga un juez”

Aunque el Concejo Municipal de San José lo suspendió por 15 días sin goce salarial, el alcalde Diego Miranda aseguró que continuará participando en actividades relacionadas con la alcaldía durante ese periodo.



El jerarca inició este miércoles su agenda con una actividad realizada en el Parque Central de San José, donde permaneció durante todo el evento. Según explicó, su intención es mantener su presencia en las labores municipales mientras se cumple la sanción.



Miranda sostiene que su decisión responde a un compromiso con la ciudadanía josefina y que, por esa razón, continuará trabajando a pesar de la suspensión.

“Mi trabajo está comprometido con la gente de San José y no hay acuerdo que pueda tomar el Concejo Municipal que me mueva de aquí. Si me quieren suspender, que vayan al Ministerio Público o donde un juez, y que un juez diga si realmente debo estar suspendido, no autoridades políticas intentando sancionar a otras autoridades políticas”, afirmó el alcalde.

La sanción del Concejo Municipal está relacionada con un cuestionamiento sobre una licitación impulsada durante la administración anterior para la compra de 16 vehículos destinados a la municipalidad.



Cuando Miranda asumió el cargo en 2025, decidió declarar desierto ese proceso, a pesar de que ya había sido adjudicado. Esa decisión es el principal motivo señalado por el Concejo para imponer la sanción administrativa.



La contratación tenía un valor cercano a los $830.000, equivalentes a aproximadamente ₡427 millones, correspondientes a la adquisición de los 16 vehículos.



Desde el Concejo Municipal, algunos regidores han defendido la decisión tomada contra el alcalde. El regidor Brandon Guadamuz explicó que el tema responde a una presunta irregularidad administrativa en el manejo del proceso.

“Se trata de una falta administrativa, al no pagar una licitación que ya está adjudicada y tampoco querer anularla de manera correcta, según lo que dice la Ley de Administración Pública”, indicó Guadamuz.

