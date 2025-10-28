Alcalde defiende nuevo recorrido del Festival de la Luz: “Las familias no tendrán que esperar horas”

El Festival de la Luz 2025 traerá un formato renovado que busca mejorar la experiencia de las familias josefinas y del público en general. Durante la conferencia de prensa realizada en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional, el alcalde Diego Miranda anunció un nuevo recorrido, ajustes logísticos y más espacios para los asistentes.



“Hay dos premisas importantes que queremos dejar como Municipalidad de San José. La primera es que el festival es de las personas. Y para que sea de las personas, debemos garantizar que la organización esté en función de las familias”, afirmó Miranda.

El alcalde explicó que la administración municipal retomará el control total de la organización, con el fin de evitar los problemas registrados en la edición anterior. “El año pasado hubo familias que solo vieron dos carrozas y también se presentaron riesgos que la Municipalidad no pudo controlar”, señaló.



Miranda aseguró que el nuevo diseño de la ruta permitirá que el desfile avance con mayor fluidez y sin largas esperas. “Con este nuevo recorrido vamos a hacer que las personas ya no tengan que esperar horas para que pase el desfile”, enfatizó.



Dos recorridos y más actividades familiares

La actividad principal se realizará el sábado 13 de diciembre y arrancará desde las primeras horas del día con el Festival de Bandas, en el Estadio Nacional. A partir de las 9 a. m. el público podrá ingresar gratuitamente para disfrutar de la competencia entre las diez agrupaciones clasificadas.



El evento incluirá además activaciones familiares, un mercadito artesanal y pasacalles culturales, con el objetivo de convertir el desfile en un verdadero festival de ciudad.



La gran novedad será la implementación de dos recorridos simultáneos. Según explicó Michael Núñez, de la comisión logística del evento, “la salida de ambos bloques será simultánea a las 6 p. m., desde el oeste (calle principal de Pavas) y desde el este (Paseo Colón). Ambos rodearán La Sabana y completarán un circuito de 3,5 kilómetros”.



Núñez agregó que, aunque habrá menos carrozas y bandas, el trayecto será incluso 500 metros más largo que el anterior. “Les vamos a regalar 500 metros más de recorrido a las personas”, aseguró.



Más espacio y menos aglomeraciones

Los funcionarios del gobierno local josefino defienden que el cambio de recorrido también responde a la necesidad de ofrecer más espacio y seguridad.

“Quisiera que la gente venga y se dé una vueltita por La Sabana para que vea la cantidad de metros cuadrados disponibles. Las familias no tendrán que dormir como antes para asegurarse un campo”, explicó Miranda.

Desde mayo, la Municipalidad trabaja junto con Conavi, el Ministerio de Salud, Bomberos y Fuerza Pública para definir la nueva ruta y los cierres viales, con el fin de evitar congestionamientos y garantizar un entorno seguro.

Cierres y modificaciones de tránsito

Por su parte, Vladimir Sancho, quien conforma la comisión en representación de la Policía Municipal, explicó que el nuevo recorrido fue diseñado para minimizar los cierres de calles y evitar congestionamientos en la capital.

“En el sector sur tendremos un solo paso, esto por un tema de seguridad en cuanto a la vialidad sobre la ruta 27. En el sector este tendremos tres accesos más para el público, en el sector norte también tendremos otros tres, y sobre el sector oeste un total de tres accesos”, detalló.

Sancho precisó que los cierres y desvíos fueron planificados de manera que no afecten la movilidad principal del cantón. En el sector de la agencia Datsun, por ejemplo, los conductores podrán ingresar de forma controlada a la calle 42 hasta las 11 de la mañana. A partir de las 11:30 a. m., el tránsito será redirigido hacia las zonas de Pitahaya o Barrio México, desde donde se podrá conectar con el sector norte de la ciudad o retomar Avenida Segunda y Paseo Colón, rutas que en ediciones anteriores permanecían cerradas completamente.



Asimismo, el Gimnasio Nacional mantendrá su operativa igual que en años anteriores: los conductores podrán circular hasta la calle 40, con posibilidad de incorporarse a la Ruta 27 o continuar por la conocida "Calle de la Contraloría" para ingresar o salir del centro.



Otro cambio destacado será la reconfiguración de una de las salidas de Pavas, punto históricamente afectado durante el evento, con el fin de agilizar el flujo vehicular y reducir los tiempos de espera.

Municipalidad defiende que evento es más organizado y accesible

El nuevo formato del Festival de la Luz incluirá cinco carrozas, diez bandas, dos espectáculos de piso y más de 40 agrupaciones de pasacalles culturales y comerciales.

Según Stephan Rodríguez, de la comisión de planificación, la duración total del desfile será de tres a cuatro horas, con monitoreo constante del recorrido para garantizar los tiempos establecidos.



“El objetivo no es tener más carrozas, sino un evento mejor organizado, más funcional y con mayor control operativo”, explicó.

Con estas modificaciones, la Municipalidad de San José busca que la actividad vuelva a su esencia: una celebración ciudadana, segura y familiar.

