Nacional
Alajuelense-Herediano: El plato fuerte de la fecha 3 del Apertura
Estos son los cinco partidos de este fin de semana.
Este fin de semana se realizará la tercera fecha del Torneo de Apertura 2025.
El partido que tiene mayor importancia es el de Alajuelense contra Herediano este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto.
Este compromiso se jugará con una reducción de aforo del 20%.
Esta será la segunda vez que se topan las caras ambos clubes esta temporada, luego del triunfo rojinegro 1-0 en la pasada edición de la Recopa.
Otro duelo de alto impacto, también el domingo, solo que este a las 3 p. m. será el de Cartaginés frente a Saprissa en el estadio Fello Meza.