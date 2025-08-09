Alajuelense-Herediano: El plato fuerte de la fecha 3 del Apertura

Este fin de semana se realizará la tercera fecha del Torneo de Apertura 2025.

El partido que tiene mayor importancia es el de Alajuelense contra Herediano este domingo a las 5 p. m. en el Morera Soto.

Este compromiso se jugará con una reducción de aforo del 20%.

Esta será la segunda vez que se topan las caras ambos clubes esta temporada, luego del triunfo rojinegro 1-0 en la pasada edición de la Recopa.

Otro duelo de alto impacto, también el domingo, solo que este a las 3 p. m. será el de Cartaginés frente a Saprissa en el estadio Fello Meza.