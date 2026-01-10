Al menos 12 personas viven dentro de alcantarillas en San José

Personas en situación de calle han convertido las alcantarillas en refugios improvisados. No se trata únicamente de buscar techo: es una forma de evitar ser vistas, protegerse y encontrar un mínimo de privacidad en medio de la exclusión.

Según las autoridades municipales, esta práctica tiende a incrementarse durante la época seca. Aunque históricamente estas personas han pernoctado en estructuras abandonadas, lotes baldíos o márgenes de ríos, en los últimos meses se ha detectado un aumento de quienes permanecen dentro de la red pluvial.

Las alcantarillas se convierten en refugios improvisados pese a los riesgos que implican. En estos espacios, las personas están expuestas a roedores, altos niveles de contaminación, infecciones y al agravamiento de enfermedades preexistentes.

Sin embargo, organizaciones que trabajan directamente con esta población explican que, para muchos, estos lugares representan algo que no encuentran en la calle.

De acuerdo con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), en Costa Rica se contabilizan 7.133 personas en condición de calle. Más de la mitad, un 51%, se concentra en San José; Alajuela registra un 16% y Puntarenas ocupa el tercer lugar.

Además, el 84% de esta población es costarricense y el 90% son hombres.

Actualmente, las autoridades tienen identificadas a 12 personas viviendo dentro de alcantarillas en San José, una cifra que podría aumentar si no se refuerzan las acciones de atención social, salud mental y abordaje integral de esta problemática.