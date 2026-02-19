Al menos 100 estudiantes en Alajuela no podrán iniciar curso lectivo por falta de cupo

A pocos días del inicio del curso lectivo, al menos 100 estudiantes de San Rafael de Alajuela no podrán comenzar clases el próximo 23 de febrero.

La razón: falta de espacio en el colegio que les corresponde (vea video adjunto de Telenoticias).

Se trata de alumnos provenientes de la comunidad que egresan de la Escuela Enrique Pinto y deben continuar estudios en el Liceo San Rafael Fernández.

No obstante, el centro educativo —que ya alberga cerca de 1.600 estudiantes— reporta saturación en las aulas.

"En este caso, el centro educativo Gregorio José Ramírez o el Colegio de El Carmen de Alajuela cuentan con espacio para que los estudiantes continúen sus estudios, ya que en estos momentos, la cantidad de estudiantes matriculados en los centros educativos de secundaria en San Rafael de Alajuela sobrepasa la capacidad en las instituciones. "Entendemos la preocupación como encargados legales y que como padres deseen que su hijo estudie en un lugar más cercano a su hogar, Sin embargo, atendiendo la normativa vigente es que los centros educativos generan los procedimientos de admisión y matrícula en apego a los lineamientos del Ministerio de Educación Pública (MEP)", explicó la supervisora del Circuito 4 de Alajuela, Liz Kellem Acosta.

Como alternativa, la propuesta ha sido enviarlos al Liceo Gregorio José Ramírez, en Montecillos de Alajuela. El problema es que el traslado implica recorrer unos 4,3 kilómetros, trayecto que para algunas familias podría significar hasta dos horas de desplazamiento en horas pico.

Los padres aseguran que la situación resulta contradictoria. Algunos estudiantes viven a menos de 100 o 600 metros del colegio asignado, pero fueron rechazados por falta de cupo. Además, otros centros educativos no pueden recibirlos por criterios territoriales de matrícula.

De acuerdo con las denuncias de los responsables de los alumnos, el problema fue advertido desde diciembre, sin que se haya ofrecido solución alguna.

San Rafael de Alajuela tiene más de 35.000 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de 2025. Desde el 2000, su población creció cerca de un 75%, ubicándolo entre los distritos con mayor expansión demográfica. Este crecimiento que presiona la infraestructura educativa.

