Agricultores insisten en que Alianza del Pacífico "hará desaparecer al pequeño productor"

Por Natalia Jiménez Segura | 21 de noviembre de 2022, 9:26 AM

Organizaciones agropecuarias se unieron, nuevamente, para manifestarse en contra de la adhesión del país a la Alianza del Pacífico porque, insisten, esta acción que provocaría que el "pequeño agricultor desaparezca",

En este momento, Costa Rica mantiene Tratados de Libre Comercio con las naciones que pertenecen a esta unión (México, Colombia, Chile y Perú); pero, según el sector, cambiarse a este sistema generaría desempleo y pobreza.

Puntualmente, los sectores señalan que esa adhesión no incluye ninguna negociación por parte del país, sino solo una aceptación de las condiciones ya pactadas, lo que implicaría asumir exclusiones complejas a nivel arancelario, que los dejarían en desventaja frente a economías mucho más grandes. Así lo recalcaron la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses (UNAG), Corporación Hortícola Nacional, Frente Agroindustrial Cooperativo, Unión de Productores Independientes de Actividades Varias, entre otros grupos.

Según denuncian, en apariencia, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, viajaría a México en los próximos días para continuar con el proceso de incorporación, a pesar de los anteriores llamados que han hecho los productores.

“Mucho del sector agropecuario le dio el apoyo a Chaves creyendo que se iba a comer la bronca, creímos que iba a venir a fortalecer al sector y no abrir fronteras sin antes analizar la competencia”, indicaron los voceros.

"El agricultor que nos alimenta desaparecería y el país dejaría de producir comida propia. Tendríamos una vergonzosa canasta básica importada para un país con vocación agrícola", comentaron durante la conferencia de prensa.



Tras una consulta de Teletica.com sobre si irían o no a las calles por no ser escuchados, indicaron que esperan no tener que llegar a ese punto, y que las autoridades recapaciten antes de una eventual convocatoria.

"Nosotros preferimos que actuemos como una sociedad inteligente, nosotros esperamos que se atienda nuestro llamado, no quisiéramos de ninguna forma tener que dejar la finca para sacar muchas horas en defensa del sector productivo del país, del derecho a seguir produciendo la tierra, entonces nosotros esperamos que Chaves acoja nuestra petición", indicó Guido Vargas, secretario general de Upanacional.

Casa Presidencial, hasta el momento, no ha hecho ninguna manifestación sobre el viaje a México que mencionan las organizaciones. Sin embargo, el 8 de julio anterior, el Ejecutivo concretó la firma de una carta de intención para iniciar formalmente el proceso de adhesión a la Alianza del Pacífico, el bloque comercial más importante de la región latinoamericana y la octava potencia económica y exportadora del mundo.

