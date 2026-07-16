Adulto mayor que temía perder la vista ya tiene cita en la CCSS
El Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, confirmó que la valoración oftalmológica fue programada para el próximo 4 de agosto.
Después de más de ocho meses aguardando por una primera cita para valorar un posible problema de cataratas, Carlos Aguilar, de 77 años, finalmente recibió una respuesta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, confirmó a Telenoticias que la valoración oftalmológica fue programada para el próximo 4 de agosto, poniendo fin a una larga espera que mantenía preocupado al adulto mayor por el deterioro progresivo de su visión.
Este vecino de Heredia había acudido en múltiples ocasiones al centro médico en busca de información sobre su caso e incluso presentó una gestión ante la Contraloría de Servicios.
Sin embargo, la respuesta que recibió durante meses fue la misma: debía esperar a ser contactado para conocer la fecha de su cita.
Esa llamada nunca llegó. No obstante, la cita ya aparece registrada en la aplicación EDUS, permitiéndole finalmente conocer cuándo será atendido por el especialista.
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El caso fue dado a conocer luego de que el paciente denunciara que llevaba más de ocho meses esperando una valoración por sospecha de cataratas, pese a contar con una referencia aprobada por la CCSS.
Durante ese tiempo, asegura que su condición visual continuó deteriorándose, afectando actividades que forman parte de su vida cotidiana y de sus principales pasatiempos.
Según relató, la disminución de su capacidad visual ha impactado directamente labores como la escritura, el dibujo y la pintura, actividades a las que dedica buena parte de su tiempo.
Ahora, con una fecha definida para su valoración médica, don Carlos espera conocer el diagnóstico de su situación y los pasos a seguir para recuperar su calidad de vida.