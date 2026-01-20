Adolescente en riesgo de quedar en silla de ruedas recibirá cita médica hasta 2050

Hablar de las listas de espera en la seguridad social es referirse a uno de los problemas estructurales más graves del país. Miles de costarricenses enfrentan deterioro en su salud —y en algunos casos la muerte— debido a la falta de atención médica oportuna, en un contexto en el que nunca antes los pacientes habían tenido que esperar tanto tiempo para ser atendidos.



Uno de esos casos es el de Víctor Barrantes, vecino de San Carlos, cuya hija de 15 años nació con serios problemas de salud. Durante el parto sufrió falta de oxígeno, lo que le provocó una parálisis leve. Además, padece escoliosis y cifosis, condiciones que comprometen de forma significativa su movilidad y requieren seguimiento especializado constante (ver video adjunto en la portada).



Barrantes relata que la desesperación se apoderó de su familia cuando acudieron a solicitar una cita con un especialista en el Hospital de San Carlos. La respuesta que recibieron fue, según denuncia, que la atención fue programada para el año 2050.



De mantenerse esa fecha, la joven —que hoy tiene 15 años— recibiría atención médica especializada poco antes de cumplir los 40, pese a tratarse de una condición que afecta directamente su calidad de vida y que podría agravarse con el paso del tiempo.



El padre asegura que intentó buscar soluciones por la vía administrativa y acudió incluso a la Contraloría de Servicios del Hospital de San Carlos, sin obtener resultados favorables. Ante la falta de respuesta, decidió buscar apoyo externo.



Actualmente, Barrantes cuenta con el acompañamiento de la organización no gubernamental Anasovi, desde donde le están ayudando a interponer un recurso de amparo con el objetivo de adelantar la cita médica y garantizar el derecho a la salud de la menor.



Víctor Barrantes afirma sentirse desesperado y asegura que la situación de su hija no admite una espera de décadas. Para él, la respuesta institucional de “esperar 24 años” evidencia el colapso del sistema y la urgencia de soluciones estructurales por parte de las autoridades.



Telenoticias consultó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sobre este caso específico y la posibilidad de adelantar la cita; sin embargo, al cierre de edición no se había recibido respuesta oficial.





