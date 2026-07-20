Accidentes de tránsito y emergencias acuáticas marcaron atenciones de CRC en vacaciones

Más de 11 mil emergencias fueron atendidas por la Cruz Roja Costarricense durante el periodo de vacaciones de medio año en distintos puntos del país.



Los accidentes de tránsito y los incidentes acuáticos figuraron entre las principales causas de atención por parte de los cuerpos de emergencia.



En total, los cruzrojistas brindaron asistencia a 125 personas relacionadas con este tipo de emergencias.



De ellas, 14 fueron trasladadas en condición crítica, mientras que el resto requirió atención urgente.



Con el regreso a la rutina y el reinicio de las actividades laborales y educativas, la institución hizo un llamado a mantener la prudencia al volante, respetar las normas de tránsito y evitar conductas de riesgo para reducir la cantidad de accidentes en carretera.