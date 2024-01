Abogados: Falta de presupuesto no exime al Estado de dar mantenimiento a obra pública

"No es posible (escudarse en la limitación presupuestaria). Hay jurisprudencia de la Sala Constitucional que es vinculante erga omnes, que indica que la Administración Pública no puede alegar la falta de contenido presupuestario para cumplir parte de esos fines esenciales de la propia organización.

"Eso es a priori. Yo entiendo, también, que hay limitaciones presupuestarias. Por eso hay que tratar de equilibrar, porque qué pasa si los recursos no son suficientes. Eso implica, evidentemente, un tema de planificación. Pero no es un tema solo de este Gobierno, porque no sería correcto, porque viene de mucho tiempo para atrás", explicó el jurista Rolando Segura.