Abogados critican supuestos malos tratos a Celso Gamboa

Los abogados defensores en el juicio que se sigue contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith, criticaron este miércoles los supuestos malos tratos que, según ellos, recibe el exmagistrado en el centro penitenciario La Reforma.

El primero en levantar la voz fue Michael Castillo, defensor de Gamboa, quien recordó al Tribunal Penal la obligación de proteger y garantizar los derechos fundamentales de la persona, específicamente sobre las condiciones del extraditable en temas como su vestimenta.

Juan Marcos Rivero, abogado de Araya, calificó la situación como “tortura institucional”.

“Lo que ha dicho él (Gamboa) en esta sala de juicio ronda lo que es la tortura institucional. No se trata de mendigar los derechos, los derechos se exigen. Aquí he visto, en este debate, una serie de irregularidades que le paran el pelo a uno. Lo que está pasando aquí es sumamente grave.

Francisco Dall’Anese, quien ejerce la representación de Smith, insistió en que lo que sucede con Gamboa no puede convertirse en norma.

“Cumplan su deber, porque la democracia en el Estado de Derecho no es de los políticos, no es de los diputados, no es del Presidente, no es de los ministros… Los que sostienen el Estado de Derecho son ustedes, los jueces”, dijo.