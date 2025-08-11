Abogado pide investigar a dos testigos en juicio contra Gamboa, Araya y Smith

La defensa de la exfiscala Berenice Smith solicitó, este lunes, un testimonio de piezas —es decir, una investigación derivada de hechos contenidos en un expediente— contra dos de las testigos en el juicio que esta afronta junto al exmagistrado Celso Gamboa y al exalcalde de San José, Johnny Araya.



El pedido lo planteó el abogado de Smith, Francisco Dall’Anese, durante sus conclusiones en el debate por presunto tráfico de influencias, relacionado con hechos ocurridos en 2016.



La solicitud versa sobre la fiscala Natalia Rojas, actualmente coordinadora de la Fiscalía de Pavas de San José, así como de la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas.



A ambas, Dall’Anese las acusó de ser “viajeras en el tiempo” y les achacó haber mentido en el contradictorio.



En cuanto a Rojas, el jurista recordó que la testigo reiteradamente se negó a responder preguntas o afirmaba que no sabía, cuando era parte de su labor en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Antocorrupción (FAPTA).



Dall’Anese enfatizó que la fiscala sostuvo que ella nunca hizo una valoración de legalidad de la orden que supuestamente recibió de Gamboa y Smith, para que Araya no apareciera más en el expediente 12-000096-0621-PE, en el que había sido denunciado por aparente influencia contra la Hacienda Pública.



Sin embargo, existe una declaración de Rojas en un proceso disciplinario, en las que sí se refirió como indebida e incorrecta, pero en el debate se negó a calificarla. Para la defensa, tal valoración era clave, ya que, si la testigo la consideraba ilegal, tenía el deber de salvar su responsabilidad o de confrontar la instrucción que había recibido, tanto por la Ley General de la Administración Pública como de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

​“Casi podría ser candidata presidencial con esas respuestas”, afirmó el jurista durante su exposición.

Valga mencionar que esta es la segunda solicitud de testimonio de piezas que se plantea contra Rojas, después de que lo hiciera el jueves anterior la representante de Gamboa, Natalia Gamboa.



En cuanto a Vargas, el defensor atacó las fechas que esta brindó en su testimonio.



Lo anterior en el tanto que la testigo declaró que ella se conmovió por un discurso que el entonces fiscal general Jorge Chavarría dio el 9 de diciembre de 2015, en el Día Internacional contra la Corrupción. Fue entonces cuando se acercó a revelarle al otrora jefe del Ministerio Público que ella había presenciado un presunto acto irregular de Gamboa (en ese momento subjefe de la Fiscalía General), Smith (fiscala adjunta de Probidad) y del asesor del primero, Justo Pastor López, en beneficio de Araya, quien buscaba ser electo en la Alcaldía de San José el 7 de febrero de 2016.



No obstante, la comunicadora aseguró que Chavarría no hizo nada en ese momento y mencionó que Gamboa estaba “como un burro” en busca de votos para ser electo magistrado de la Sala de Casación Penal.



Tal situación fue desmentida por el exfiscal general en una publicación en su Facebook, pero el posteo no fue admitido por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.



De ahí que Dall’Anese cuestionó entonces por qué la Fiscalía nunca aportó como testigos a Chavarría o a López. Para el abogado, la respuesta es que cualquiera de ellos hubiera dejado a Vargas como una mentirosa.

​“Esta omisión de estas pruebas es calculada”, aseveró el jurista.

Con las conclusiones de Dall’Anese, el debate culminó formalmente.



Ahora los imputados tendrán la posibilidad de hacer una declaración final.



